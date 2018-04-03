CANLI | Juventus - Real Madrid
FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk karşılaşmasında Juventus'un sahasında Real Madrid ile oynayacağı maçta düdük çalıyor.
JUVENTUS: Buffon, De Sciglio, Barzagli, Chiellini, Asamoah, Khedira, Bentancur, Douglas Costa, Dybala, Alex Sandro, Higuain
REAL MADRİD: Navas, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Kroos, Casemiro, Modric, Isco, Benzema, Ronaldo
SAAT: 21:45
YAYIN: TRT 1
HAKEM: Cüneyt Çakır
- 03 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 21:42
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UEFA'dan G.Saray paylaşımı
Toplam 1
Yorum
gs taraftarı anlayamazsınız =)))
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Matador'dan müthiş dönüş
Toplam 3
Yorum
Atillas-BJK Ne dönüşü ? geldiğinden beri bir şeyler yapmaya çalıştı, bizdeki orta saha arkasında olsa - en az- 25 golü var, seneye mutlaka kalmalı
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"F.Bahçe, Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor!"
Toplam 3
Yorum
BULGARISTANLI ASLAN... 3 HAFTA SONRA GALATASARAY SAMPIYONLUK TURUNU ATTIKDAN SONRA FB.NIN RUYASIDA SON BULACAK.GERCEKLERLEN YUZ YUZE GELECEK.
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