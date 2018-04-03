CANLI | Juventus - Real Madrid – Fotomaç – 03 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Nisan 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    CANLI | -

    CANLI | Juventus - Real Madrid

    kokartlı hakem , Şampiyonlar Ligi ilk karşılaşmasında 'un sahasında ile oynayacağı maçta düdük çalıyor.

    kokartlı hakem Çakır, Şampiyonlar Ligi ilk karşılaşmasında ile arasında oynanacak mücadelede düdük çalıyor. Juventus Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayan karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstleniyor. ve 'in ilave yardımcı olarak görev alacağı müsabakanın dördüncü hakemi ise Mustafa Emre Eyisoy.

    JUVENTUS: Buffon, De Sciglio, Barzagli, Chiellini, Asamoah, Khedira, Bentancur, Douglas Costa, Dybala, Alex Sandro, Higuain

    REAL MADRİD: Navas, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Kroos, Casemiro, Modric, Isco, Benzema, Ronaldo

    SAAT: 21:45
    YAYIN: TRT 1
    HAKEM:

    1. 03 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 21:42
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    CANLI | Juventus - Real Madrid haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN