Rummenigge'den Robben ve Ribery açıklaması

Rummenigge, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde İspanyol ekiplerinden Sevilla ile yarın oynayacakları karşılaşmaya ilişkin Münih Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, Hollandalı futbolcu Robben ve Fransız oyuncu Ribery'nin, Bayern Münih'in önemli isimleri olduğunu ifade etti.

"İkisinin de son 10 yılda çok büyük başarılar elde ettiğimiz oyuncular olduğunu biliyoruz." diyen Rummennigge, Robben ve Ribery'nin sözleşmeleriyle ilgili görüşmelerin bu ayın ortasında yapılacağını aktardı.

İki futbolcuyla ilgili bir sorun olmadığını belirten Rummenigge, "Bazen sakin kalmak ve konuları tüm ciddiyetle ele almak lazım. Biz bunu yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bayern Münih'te kiralık oynayan James Rodriguez ile ilgili de açıklama yapan Rummenigge, 26 yaşındaki oyuncunun Bavyera ekibinde çok iyi gelişme sağladığını ifade etti. Rodriguez'in sözleşmesinin çok açık olduğuna işaret eden Rummenigge, "İki yıllık kiralık sözleşmesi var. Ardından 42 milyon avroya satın alma opsiyonumuz var. Bu konunun acelesi yok." diye konuştu.

Sevilla'ya karşı turu geçmek için çok iyi iki maç oynamaları gerektiğini vurgulayan Rummenigge, iki karşılaşmanın da zor geçeceğini kaydetti.

Bayern Münih'te bu sezondan sonra görevine devam etmeyecek teknik direktör Jupp Heynckes'in yerine kimin geleceğine ilişkin konuda sakin bir şekilde beklenilmesi gerektiğini ifade eden Rummenigge, bu ayın sonuna kadar yeni teknik direktörün tanıtılacağını düşündüğünü aktardı.