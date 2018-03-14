Messi böyle istedi
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında konuk ettiği Chelsea'yi 3-0 yenen Barcelona, çeyrek finale yükseldi.
İspanya ekibi Barcelona, son 16 turunda 1-1 biten ilk maçın rövanşında İngiltere temsilcisi Chelsea'yi Camp Nou'da ağırladı.
Maçın başlangıç düdüğünden 2 dakika 8 saniye sonra topu ağlarla buluşturan Lionel Messi, kariyerinin en hızlı golünü kaydederek Barcelona'yı 1-0 öne geçirdi.
Ev sahibi ekip, 20. dakikada Messi'nin pasında topla buluşan Ousmane Dembele'nin bulduğu golle durumu 2-0 yaptı. Fransız futbolcu Dembele, Barcelona formasıyla ilk golünü atmayı başardı.
Mücadelenin 63. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan Messi, maçtaki ikinci golünü kaydederek skoru 3-0'a getirdi. Arjantinli yıldız, Şampiyonlar Ligi'ndeki 100. golünü attı.
Karşılaşmadan 3-0 galip ayrılan Barcelona, çeyrek finale kalan son takım oldu.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı kupasında daha önce İspanya'dan Real Madrid, Sevilla, İngiltere'den Liverpool, Manchester City, İtalya'dan Juventus, Roma ve Almanya'dan Bayern Münih son 8 takım arasına kalmıştı.
- 14 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 01:12
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Beşiktaş - Bayern Münih | CANLI
Toplam 6
Yorum
emmy Adamlar oynamaya oynamaya 3 attı yazık size ne bekliyordunuz bayern'e 5 mi atacaktınız.Hadi hadi size kupa layık değil :)))))))
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Şenol Güneş'e taç uyarısı!
Toplam 4
Yorum
ahhhaa seni gidi çakma filozof ne oldu kendini süper ligdemi sandın
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Şenol Güneş'e taç uyarısı!
Toplam 4
Yorum
Hakan Tartan Senol Gunes'in "tac hizsizligi" uluslar arasi da tescillendi.Aykut Kocaman hakliymis..
Messi böyle istedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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