İlhan Mansız: "Klasik Gökhan Gönül hastalığı" – Fotomaç – 14 Mart 2018
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    14 Mart 2018, Çarşamba
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    : "Klasik hastalığı"

    İlhan Mansız: "Klasik Gökhan Gönül hastalığı"

    Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövnaşında  Beşiktaş karşısında Tihago ve 'ün kendi kalesine golleriyle 2-0 geriye düştü

    Beşiktaş - maçının ilk yarısında siyah-beyazlılar, Bayern Münih'in kanatları Ribery ve karşısında oldukça zorlandı.

    Yayıncı kuruluşta mücadeleyi değerlendiren Beşiktaş efsanesi , siyah-beyazlıların beklerinin yetersiz kaldığını söyledi. İşte Mansız'ın yorumları...

    TERS KADEMEDE 'ÜN HATASI
    "Beklediğimizin dışında bir maç oluyor. Bayern Münih ilk maçtaki skorun rahatlığından dolayı gerektiği zaman tempoyu arttırıyor. İlk 10 dakikada 2 net pozisyonu var. Bunlara önlem almamız lazım. Kanatlardan getirdikleri toplar ve defansif arkasına atılan toplarda beklerin ters kademeye girmemiz gerekiyor. Klasik Gökhan Gönül hastalığı var Beşiktaş'ın.

    Son vuruşu getiremiyoruz maalesef. İstediğimiz atakları gerçekleştiriyoruz ama final pasları ve son vuruşlarda istediğimizi alamıyoruz. Buna rağmen skor çok da kötü değil.
    1. 14 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:21
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