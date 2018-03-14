İlhan Mansız: "Klasik Gökhan Gönül hastalığı"
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövnaşında Bayern Münih Beşiktaş karşısında Tihago ve Gökhan Gönül'ün kendi kalesine golleriyle 2-0 geriye düştü
Beşiktaş - Bayern Münih maçının ilk yarısında siyah-beyazlılar, Bayern Münih'in kanatları Ribery ve Thomas Müller karşısında oldukça zorlandı.
Yayıncı kuruluşta mücadeleyi değerlendiren Beşiktaş efsanesi İlhan Mansız, siyah-beyazlıların beklerinin yetersiz kaldığını söyledi. İşte Mansız'ın yorumları...
"Beklediğimizin dışında bir maç oluyor. Bayern Münih ilk maçtaki skorun rahatlığından dolayı gerektiği zaman tempoyu arttırıyor. İlk 10 dakikada 2 net pozisyonu var. Bunlara önlem almamız lazım. Kanatlardan getirdikleri toplar ve defansif arkasına atılan toplarda beklerin ters kademeye girmemiz gerekiyor. Klasik Gökhan Gönül hastalığı var Beşiktaş'ın.
Son vuruşu getiremiyoruz maalesef. İstediğimiz atakları gerçekleştiriyoruz ama final pasları ve son vuruşlarda istediğimizi alamıyoruz. Buna rağmen skor çok da kötü değil.
- 14 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 21:21
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'O sene bu sene!'
Toplam 5
Yorum
taraftar Bugüne kadar devamlı tekrar ettiler..Hangisi doğru çıktı ?
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'O sene bu sene!'
Toplam 5
Yorum
ulubatlı souness Gerekirse şanlı Galatasaray bayrağını tkrar kadıköyün ortasına diker orayı fetih ederiz biz fatihin aslanlarıyız..fbnin tek başarısıda bitr
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‘Sıradan bir maç’
Toplam 34
Yorum
taraftar Yazdığım yorumun neresi yanlış ki olumsuz oy verdiniz? Benim için bunun anlamı al hepinizi vur Mahmut Uslu'ya. Demek herkes saygısız
İlhan Mansız: "Klasik Gökhan Gönül hastalığı" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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