Heynckes Beşiktaşlı yıldızı övdü "Bayern Münih'te oynayabilir"

Bayern Münih Teknik Direktörü Jupp Heynckes, Şampiyonlar Ligi'ndeki Beşiktaş maçından önce yayıncı kuruluşun ardından da basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



"TALISCA'YI BAYERN MUNİH'TE GÖRMEK İSTERİM"

TRT Spor'a yaptığı açıklamada Heynckes, Beşiktaş'tan kimi "Bayern Münih'te görmek istersiniz?" sorusuna Tecrübeli teknik adam, "Beşiktaş'tan hangi oyuncuyu takımda görmek isterseniz?" sorusuna ise, "Talisca tabii ki, yıldız bir oyuncu" cevabını verdi.

72 yaşındaki Alman teknik adam ilk maçta Beşiktaş'ın gördüğü kırmızı kartın siyah-beyazlılara dezavantaj getirdiğini söyledi. Heynckes, "10 kişi kalmak Şampiyonlar Ligi'nde işleri çok zorlaştırır. Beşiktaş da ilk maçta onu yaşadı. O maçta kendi oyunumuzu oynadık. 10 kişi kalmaları taktiğimizi yansıtmamızı rahatlattı, işimiz kolaylaştı." dedi.

"TÜYLER ÜRPERTEN ATMOSFER OLACAK"

Taraftarlardan övgüyle bahseden Alman çalıştırıcı, "Tüyleri ürperten bir atmosfer olacak. Türk taraftarları çok meşhur, futbol burada çok coşkuyla yaşanıyor. Beşiktaş sadece iyi oyunculardan kurulu değil, çok da iyi bir takım. Çok iyi hocası da var. Bu işin sırrı bu, önemli olan takım olmak. Beşiktaş da bunu oluşturdu. Ajax da bunu oluşturmuştu." ifadelerini kullandı.



James Rodriguez ve Arjen Robben ile ilgili konuşan Heynckes, "James Rodriguez'in birkaç gündür takımla çalıştığını ve benim de tedbirli bir antrenör olduğumu düşünecek olursak, bir opsiyon olduğunu söyleyebiliriz ama kararımı yarın vereceğim. Robben'in yarın oynaması gerekseydi, oynayabilirdi ama tedbirli davranıyoruz. Bir kas sakatlığından bahsediyoruz. Robben ile konuştum ve 'Münih'te kal, şu anda sana ihtiyacım yok' dedim" ifadesini kullandı.



Bayern Münih Teknik Dierktörü basın toplantısında ise, "Tüm maçlarımızı ciddiyetle oynuyoruz, ağır idmanlar yapıyoruz. Bu otomatikleştirdiğimiz sistemi, pres, pas, rakip kale önündeki oyunu hala mükemmelleştirebiliriz diye düşünüyoruz. Üst düzey rakiplerle karşılaşınca buna hazırlıklı olmalıyız" dedi.

Ribery hakkında da görüş bildiren Heynckes, "Ribery performansını aynı seviyede tutmayı başaran ender oyunculardan biri. Kendini hep hazır tutmaya çalışan bir oyuncudur. Bireysel olarak çok çalışma yapar. Çok iyi hazırlandığı için tekrar eski performansına kavuştu. Bir 11 oyuncusunu, Ribery gibi, Robben gibi bir hafta dinlendirmek istediğim zaman çok fazla tartışmalar ortaya çıkyor. Kendisi benim için en önemli yapı taşlarınan bir tanesi" diye konuştu.

Tecrübeli teknik adam, ilk 11 ile ilgili sorulan bir soruya, "Burada 20'nin üzerinde üst düzey futbolcuyla bulunuyoruz. İlk 11'le çıkmak derken neyi kastediyorsunuz? Ben tüm oyuncularımı aynı seviyede görüyorum, benim için sabit bir 11 yok. Bu rakibe, form durumuna göre değişebilir" ifadesini kullandı.

Sarı kart sınırında bulunan 3 oyuncusunu uyardığını vurgulayan Jupp Heynckes, "Sarı kart konusunda oyuncularım sert bir şekilde uyardım. Aslında uyarmaya gerek yok. Disiplinli oynamaları yeter. Bunun için bir örnek vereyim, 2013'te Barcelona ile yarı finalde oynarken, 5 oyuncumuz sarı kart sınırındaydı. Hiçbiri sarı kart görmedi ve finalde oynadı. Oyuncular disiplinle oynayınca, sarı kart görmeden atlatabiliyorlar" dedi.