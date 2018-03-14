Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne rekorlarla veda etti

Vodafone Park'taki maçta Bayern Münih 18. dakikada Thiago Alcantara ile öne geçti. 46'da Gökhan Gönül kendi kalesine attı. Beşiktaş'ımız 59'da Vagner Love'la skoru 2-1'e getirdi. Bayern Münih'in golcüsü Vagner 84'de skoru belirledi: 3-1



Bu skorun ardından Kara Kartal Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.



BEŞİKTAŞ'IN BU SEZON ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KIRDIĞI REKORLAR

Bu sezon 8. defa Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren Beşiktaş, rekor üstüne rekor kırdı. Siyah beyazlı ekip bu sezon henüz grup aşamalarında kendisinin ve Türkiye'nin birçok kırılmamış rekorlarını kırdı. İşte Beşiktaş'ın bu sezon kırdığı rekorlar...

- Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol atan Türk takımı

Geçen sezon grup aşamalarında elenen Beşiktaş 6 maçta 9 gol atarak en gollü Şampiyonlar Ligi sezonunu geçirmişti. Bu sezon ise henüz grup aşamalarında 6 maçta 11 gol atarak grup aşamalarında en çok gol atan Türk takımı ünvanını eline geçirdi. Beşiktaş ayrıca +6 averajla en iyi averaja sahip olduğu grup aşamasını geride bıraktı.

- 3'te 3 yapan ilk Türk takımı

Bu sezon sırasıyla Porto (D), RB Leipzig ve AS Monaco (D)'yu yenen Beşiktaş, devler liginde ilk üç maçından galibiyetle ayrılarak 3'te 3 yapan ilk Türk takımı olmuştur.

- Şampiyonlar ligi grup aşamalarından lider çıkan ilk Türk takımı

Daha önce 6 kez katıldığı Şampiyonar Ligi gruplarından hiç çıkmayan Beşiktaş bu sezon G grubunda adeta fırtına estirerek bitime 1 hafta kala lider olarak çıkmayı garantiledi. Böylelikle Şampiyonlar Ligi gruplarından lider olarak son 16'ya kalan ilk Türk takımı ünvanını ele geçirmiştir.

- Grup aşamalarında tüm deplasman maçlarını kazanan ilk türk takımı

Beşiktaş bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde deplasman maçlarının üçünden de galip ayrılarak yaparak tüm deplasman maçlarını kazanan ilk Türk takımı oldu.



- Şenol Güneş'ten puan rekoru

Beşiktaş tarihinin üst üste UEFA Şampiyonlar Ligi katılan ilk teknik direktörü ünvanını elinde bulunduran Şenol Güneş, Beşiktaş'ın başında en fazla Şampiyonlar Ligi maçına çıkan teknik direktör olarak da kayıtlara geçti.

Şenol Güneş, %33,3 ile Şampiyonlar Ligi tarihinin en en yüksek galibiyet yüzdesi ve maç başına 1,3 gol ortalamasına ile en yüksek gol ortalamasına sahip hocası oldu.

Başarılı teknik adam ayrıca Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda takımına en fazla puan kazandıran çalıştırıcı olan Şenol Güneş, 2007-2008 sezonunda Fenerbahçe'ye 11 puan kazandıran Brezilyalı teknik adam Arthur Zico'yu da geçmiş oldu.

- 8 maçlık evinde yenilmeme rekoru

En son 03 Ekim 2007 tarihinde o zamanki adıyla İnönü Stadyumu'nda Portoya 1-0 yenilen Beşiktaş, o günden beri kendi evinde devler liginde oynadığı 8 maçta yenilgi yüzü görmedi.