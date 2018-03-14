Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne rekorlarla veda etti – Fotomaç – 14 Mart 2018
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    14 Mart 2018, Çarşamba
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    Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne rekorlarla veda etti

    Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne rekorlarla veda etti

    UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, son 16 turunda 5-0 yenildiği maçın rövanşında 'i ağırladı. Devler Ligi'nde 5 şampiyonluğu olan Alman devi karşısına yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkan siyah-beyazlılar sahadan 3-1 yenik ayrıldı. UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamalarında rekor üstüne rekor kıran siyah-beyazlılar, Dolmabahçe'de 42 bin kişilik muhteşem koronun önünde Şampiyonlar Ligi'nde mart ayını görmenin gururuyla Devler Ligi'ne veda etti

    Vodafone Park'taki maçta 18. dakikada ile öne geçti. 46'da Gökhan Gönül kendi kalesine attı. Beşiktaş'ımız 59'da Vagner Love'la skoru 2-1'e getirdi. Bayern Münih'in golcüsü Vagner 84'de skoru belirledi: 3-1

    Bu skorun ardından Kara Kartal Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

    BEŞİKTAŞ'IN BU SEZON ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KIRDIĞI REKORLAR
    Bu sezon 8. defa Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren Beşiktaş, rekor üstüne rekor kırdı. Siyah beyazlı ekip bu sezon henüz grup aşamalarında kendisinin ve Türkiye'nin birçok kırılmamış rekorlarını kırdı. İşte Beşiktaş'ın bu sezon kırdığı rekorlar...

    - Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol atan Türk takımı

    Geçen sezon grup aşamalarında elenen Beşiktaş 6 maçta 9 gol atarak en gollü Şampiyonlar Ligi sezonunu geçirmişti. Bu sezon ise henüz grup aşamalarında 6 maçta 11 gol atarak grup aşamalarında en çok gol atan Türk takımı ünvanını eline geçirdi. Beşiktaş ayrıca +6 averajla en iyi averaja sahip olduğu grup aşamasını geride bıraktı.

    - 3'te 3 yapan ilk Türk takımı

    Bu sezon sırasıyla Porto (D), RB Leipzig ve AS Monaco (D)'yu yenen Beşiktaş, devler liginde ilk üç maçından galibiyetle ayrılarak 3'te 3 yapan ilk Türk takımı olmuştur.

    - Şampiyonlar ligi grup aşamalarından lider çıkan ilk Türk takımı

    Daha önce 6 kez katıldığı Şampiyonar Ligi gruplarından hiç çıkmayan Beşiktaş bu sezon G grubunda adeta fırtına estirerek bitime 1 hafta kala lider olarak çıkmayı garantiledi. Böylelikle Şampiyonlar Ligi gruplarından lider olarak son 16'ya kalan ilk Türk takımı ünvanını ele geçirmiştir.

    - Grup aşamalarında tüm deplasman maçlarını kazanan ilk türk takımı

    Beşiktaş bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde deplasman maçlarının üçünden de galip ayrılarak yaparak tüm deplasman maçlarını kazanan ilk Türk takımı oldu.

    - Şenol Güneş'ten puan rekoru

    Beşiktaş tarihinin üst üste UEFA Şampiyonlar Ligi katılan ilk teknik direktörü ünvanını elinde bulunduran Şenol Güneş, Beşiktaş'ın başında en fazla Şampiyonlar Ligi maçına çıkan teknik direktör olarak da kayıtlara geçti.

    Şenol Güneş, %33,3 ile Şampiyonlar Ligi tarihinin en en yüksek galibiyet yüzdesi ve maç başına 1,3 gol ortalamasına ile en yüksek gol ortalamasına sahip hocası oldu.

    Başarılı teknik adam ayrıca Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda takımına en fazla puan kazandıran çalıştırıcı olan Şenol Güneş, 2007-2008 sezonunda Fenerbahçe'ye 11 puan kazandıran Brezilyalı teknik adam Arthur Zico'yu da geçmiş oldu.

    - 8 maçlık evinde yenilmeme rekoru

    En son 03 Ekim 2007 tarihinde o zamanki adıyla İnönü Stadyumu'nda Portoya 1-0 yenilen Beşiktaş, o günden beri kendi evinde devler liginde oynadığı 8 maçta yenilgi yüzü görmedi.

    1. 14 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:14
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