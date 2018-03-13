Robben: Atmosfer muazzam! – Fotomaç – 13 Mart 2018
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    13 Mart 2018, Salı
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    Robben: Atmosfer muazzam!

    Robben: Atmosfer muazzam!

    ’in yıldızı , “İstanbul’da büyük bir atmosfer var, bizler de bu özel stadın keyfini çıkarmalıyız” ifadelerini kullandı

    Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi 'in Hollandalı yıldızı , larınki maç öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu. Robben, ilk maçtaki skor avantajını unutmaları gerektiğini belirterek, "İstanbul'daki maça 0-0 başlamamız gerekiyor. 5-0'lık skor tabii ki rahatlamamıza neden olabilir ama futbolda her şey mümkün. Bizi, Beşiktaş'ın stadı Vodafone Park'ta muazzam bir atmosfer bekliyor. Çok özel bir stat. Bu özel stadın keyfini çıkarmalıyız ama aynı zamanda dikkatimizin de dağılmasına izin vermemeliyiz" diye konuştu.

    SICAK BİR GECE OLACAK
    Rövanşta da iyi oynamak istediklerini belirten savunmanın önemli ismi Mats Hummels, "Sıcak bir atmosfer olacak ve kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullanırken; Beşiktaş'ı hiçbir şekilde hafife almayacaklarını söyleyen Thomas Müller ise, "Biz gezi yapmak için İstanbul'a gitmiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde bu maçı da kazanarak üst tura çıkmak istiyoruz. Yüzde 100 ciddi bir futbol sergileyeceğiz" açıklamasını yaptı.
    1. 13 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:53
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