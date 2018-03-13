Robben: Atmosfer muazzam!
Bayern Münih’in yıldızı Arjen Robben, “İstanbul’da büyük bir atmosfer var, bizler de bu özel stadın keyfini çıkarmalıyız” ifadelerini kullandı
SICAK BİR GECE OLACAK
Rövanşta da iyi oynamak istediklerini belirten savunmanın önemli ismi Mats Hummels, "Sıcak bir atmosfer olacak ve kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullanırken; Beşiktaş'ı hiçbir şekilde hafife almayacaklarını söyleyen Thomas Müller ise, "Biz gezi yapmak için İstanbul'a gitmiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde bu maçı da kazanarak üst tura çıkmak istiyoruz. Yüzde 100 ciddi bir futbol sergileyeceğiz" açıklamasını yaptı.
- 13 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 23:53
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Brezilya'nın kadrosu açıklandı! Talisca ve Giuliano...
Toplam 5
Yorum
t bizim milli takıma kazandırılıcaktı ne güzel kumaşı iyiyse garanti hesabı olsun çağırdılar değilsede zaten daha milli takım yüzü göremez
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Brezilya'nın kadrosu açıklandı! Talisca ve Giuliano...
Toplam 5
Yorum
bjkli €€€€ 21 milyon opsiyonu kullanıp almalı bjk. €€€€
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Hasan Ali'den ilginç rekor
Toplam 3
Yorum
Alemdar Ne Hasan Ali nede Ismail Köybasi FB nin ilk onbirine yazilacak futbolcular degil ama dünkü macta sol kanattaki bütün yük adamin sirtindaydi
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