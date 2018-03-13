ManU havlu attı! Sevilla çeyrek finalde
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçında Manchester United, Old Trafford'da ağırladığı Sevilla'ya 2-1 mağlup olarak Devler Ligi'ne havlu attı.
0-0'ın rövanşında sahasındaki mücadelede rakip alanda beklenen etkiyi yaratamayan Kırmızı Şeytanlar pozisyon bulmakta oldukça zorlandı. Güçlü rakibi karşısında iyi bir direnç sergileyen Sevilla'yı çeyrek finale taşıyan golleri 74. ve 78. dakikalarda oyuna 71'de giren Wissam Ben Yedder attı. Manchester United'ın tek golünü ise 84. dakikada Romelu Lukaku kaydetti.
Bu sonuçla Sevilla, büyük bir sürprize imza atarak adını çeyrek finale yazdırdı. ManU ise Avrupa kupalarına veda etmek urumunda kaldı.
- 13 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 01:10
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"Takıma ihanet etti"
Toplam 10
Yorum
ERAY Az bir zaman kalmış ve takım öndeyken tek yapacağı kart görmeden maçı bitirmekti. Dirseğini rakibinin suratına kadar kaldırırmamalıydı.
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"Galatasaray ölüp ölüp dirildi"
Toplam 4
Yorum
Galatasaraylı sadece defans yapmayı düşünmeseydiniz, 2.golü bile bulurdunuz. Biz ise kazanmamıza rağmen geride kapattığımız her maçı böyle alamayız.
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"Takıma ihanet etti"
Toplam 10
Yorum
misafir beşiktaş yönetimine ve taraftarına mavi boncuk dağıttı.bakın maçınızda oynamıyorum.beni beşiktaşa kabul edin demek istedi kart görerek.
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