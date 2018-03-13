Cengiz'li Roma çeyrek finalde – Fotomaç – 13 Mart 2018
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    13 Mart 2018, Salı
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    Cengiz'li çeyrek finalde

    Cengiz'li Roma çeyrek finalde

    Son 16 turu rövanş maçında 'in forma giydiği , sahasında 'i 1-0 yenerek çeyrek finale yükseldi

    Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçlarında , sahasında 'i 1-0, Sevilla ise deplasmanda Manchester United'ı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

    Milli futbolcu 'in forma giydiği İtalya ekibi Roma, ilk maçta 2-1 kaybettiği temsilcisi Shakhtar Donetsk'i ağırladı.

    'nun 52. dakikada rakip fileleri havalandırmasıyla 1-0 galip gelen Roma, deplasmanda kaydettiği golün avantajıyla adını çeyrek finale yazdırdı.

    Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Cengiz Ünder, 65. dakikada yerini Gerson'a bıraktı.

    Shakhtar Donetsk'te Ivan Ordets, 79. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

    1. 13 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:03
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