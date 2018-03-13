Cengiz'li Roma çeyrek finalde
Son 16 turu rövanş maçında Cengiz Ünder'in forma giydiği Roma, sahasında Shakhtar Donetsk'i 1-0 yenerek çeyrek finale yükseldi
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçlarında Roma, sahasında Shakhtar Donetsk'i 1-0, Sevilla ise deplasmanda Manchester United'ı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Milli futbolcu Cengiz Ünder'in forma giydiği İtalya ekibi Roma, ilk maçta 2-1 kaybettiği Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'i ağırladı.
Edin Dzeko'nun 52. dakikada rakip fileleri havalandırmasıyla 1-0 galip gelen Roma, deplasmanda kaydettiği golün avantajıyla adını çeyrek finale yazdırdı.
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Cengiz Ünder, 65. dakikada yerini Gerson'a bıraktı.
Shakhtar Donetsk'te Ivan Ordets, 79. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
- 13 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 01:03
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"Takıma ihanet etti"
Toplam 10
Yorum
ERAY Az bir zaman kalmış ve takım öndeyken tek yapacağı kart görmeden maçı bitirmekti. Dirseğini rakibinin suratına kadar kaldırırmamalıydı.
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"Galatasaray ölüp ölüp dirildi"
Toplam 4
Yorum
Galatasaraylı sadece defans yapmayı düşünmeseydiniz, 2.golü bile bulurdunuz. Biz ise kazanmamıza rağmen geride kapattığımız her maçı böyle alamayız.
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"Takıma ihanet etti"
Toplam 10
Yorum
misafir beşiktaş yönetimine ve taraftarına mavi boncuk dağıttı.bakın maçınızda oynamıyorum.beni beşiktaşa kabul edin demek istedi kart görerek.
Cengiz'li Roma çeyrek finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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