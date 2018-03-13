"Beşiktaş ile Bayern Münih antrenman maçı oynayacak" – Fotomaç – 13 Mart 2018
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    13 Mart 2018, Salı
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    "Beşiktaş ile antrenman maçı oynayacak"

    "Beşiktaş ile Bayern Münih antrenman maçı oynayacak"

    , A Spor'da yayınlanan 90'a programında Fenerbahçe - Galatasaray derbisini ve Başakşehir - Beşiktaş maçları hakkında açıklamalarda bulundu.

    Usta Yazar , Beşiktaş - maçının antrenman maçı havasında geçeceğini söyledi. İşte Uluç'un yarınki karşılaşma ile ilgili yorumları:

    "Bayern maçı diye maç yok. Beşiktaş hafta arasında oynatmayacağı oyuncuları hafta sonundaki Başakşehir derbisinde oynatacak. Bayern maçı antrenman maçı. Bayern de yaşlı oyuncularını getirmemiş. Buna kimse bir şey diyemez. Her ikisi de kendi liglerinde şampiyonluğa oynarsa niye riski göze alsın. Sakatlansa ne olacak? Onlar orada bir antrenman maçı oynayacak. Benim haftalık programımda yok bile. Beşiktaş, Bayern maçını konuşmak vakit kaybı televizyonda. Beşiktaş seyircisi Fatih Terim Stadı'nda Başakşehir takımından daha fazla olabilir. Saha avantajı ve seyirci avantajı Beşiktaş'ta. İnönü Stadı kadar olmasa bile, kendi saha ve seyircisi önünde gibi oynayacak."

    1. 13 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 22:31
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