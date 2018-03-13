Bayern Münih hazırlıklarını tamamladı – Fotomaç – 13 Mart 2018
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    13 Mart 2018, Salı
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    hazırlıklarını tamamladı

    <a href="/index/bayern-munih?id=26529470-636b-4cd0-8dfe-0e297c488b6e" class="" rel="tag">Bayern Münih</a> hazırlıklarını tamamladı

    Şampiyonlar Ligi Son rövanş maçında ile karşılaşacak olan , ’ta yaptığı son antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

    Şampiyonlar Ligi Son ilk maçında 'a karşı 5-0 kazanarak tur biletini ilk maçta cebine koyan , yarın oynanacak olan rövanş karşılaşmasının hazırlıklarını da tamamladı. 'ta Teknik Direktör Jupp Heynckess yönetiminde yapılan antrenman kondisyon çalışmasıyla başladı. İlk 15 dakikası basına açık olarak yapılan çalışmanın kalan bölümü ise taktik ağırlıklı olarak geçti.
    1. 13 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 20:53
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