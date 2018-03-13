Bayern Münih hazırlıklarını tamamladı
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Bayern Münih, Vodafone Park’ta yaptığı son antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.
- 13 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 20:53
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"Takıma ihanet etti"
Toplam 10
Yorum
ERAY Az bir zaman kalmış ve takım öndeyken tek yapacağı kart görmeden maçı bitirmekti. Dirseğini rakibinin suratına kadar kaldırırmamalıydı.
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"Galatasaray ölüp ölüp dirildi"
Toplam 4
Yorum
Galatasaraylı sadece defans yapmayı düşünmeseydiniz, 2.golü bile bulurdunuz. Biz ise kazanmamıza rağmen geride kapattığımız her maçı böyle alamayız.
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"Takıma ihanet etti"
Toplam 10
Yorum
misafir beşiktaş yönetimine ve taraftarına mavi boncuk dağıttı.bakın maçınızda oynamıyorum.beni beşiktaşa kabul edin demek istedi kart görerek.
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