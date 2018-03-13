Barcelona’dan BJK paylaşımı

Barcelona'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Beşiktaş örneği verildi.

Paylaşımda "Türkiye'de namağlup tek lig şampiyonu Beşiktaş. Peki sence La Liga'da bunu başaran olmuş mudur?" ifadelerini kullanıldı. Bu başarının uzun yıllar önce sadece 18 lig maçının oynandığı dönemde 1929/30 sezonunda A. Bilbao ile 1931/32 sezonunda R. Madrid'in olmak üzere sadece iki kez gerçekleştirildiği yer aldı.