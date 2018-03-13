Barcelona’dan BJK paylaşımı – Fotomaç – 13 Mart 2018
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    13 Mart 2018, Salı
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    ’dan BJK paylaşımı

    Barcelona’dan BJK paylaşımı

    'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Beşiktaş örneği verildi.

    Paylaşımda "Türkiye'de namağlup tek lig şampiyonu Beşiktaş. Peki sence La Liga'da bunu başaran olmuş mudur?" ifadelerini kullanıldı. Bu başarının uzun yıllar önce sadece 18 lig maçının oynandığı dönemde 1929/30 sezonunda A. Bilbao ile 1931/32 sezonunda R. Madrid'in olmak üzere sadece iki kez gerçekleştirildiği yer aldı.
    1. 13 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:54
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