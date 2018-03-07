Ronaldo ucuz kurtuldu! – Fotomaç – 07 Mart 2018
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    07 Mart 2018, Çarşamba
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    Ronaldo ucuz kurtuldu!

    Ronaldo ucuz kurtuldu!

    'nde gecenin maçında Ronaldo'nun 'li oyuncu Alves'e tekmesi gündem oldu.

    Dün gece Türkiye saatiyle 22.45'te oynanan - maçında yaşanan olayda, Barcelona'dan eski rakibi olan 'in kendisine yaptığı bir harekete sinirlenen Portekizli yıldız sinirlerine hakim olamayarak tekme atmaya çalıştı. Kameralara da yansıyan harekette Ronaldo Alves'i ıskalayınca muhtemel bir kırmızı karttan da kurtulmuş oldu.

    Maç 0-0 giderken erken dakikalarda 10 kişi kalmaktan kurtulan , 'nun etkili oyunuyla sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ve adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu.

    1. 07 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:16
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