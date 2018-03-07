Ronaldo ucuz kurtuldu!
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin maçında Ronaldo'nun PSG'li oyuncu Alves'e tekmesi gündem oldu.
Dün gece Türkiye saatiyle 22.45'te oynanan PSG - Real Madrid maçında yaşanan olayda, Barcelona'dan eski rakibi olan Dani Alves'in kendisine yaptığı bir harekete sinirlenen Portekizli yıldız sinirlerine hakim olamayarak tekme atmaya çalıştı. Kameralara da yansıyan harekette Ronaldo Alves'i ıskalayınca muhtemel bir kırmızı karttan da kurtulmuş oldu.
Maç 0-0 giderken erken dakikalarda 10 kişi kalmaktan kurtulan Real Madrid, Cristiano Ronaldo'nun etkili oyunuyla sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ve adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu.
- 07 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 10:16
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Basit gollerle yenildik
Toplam 2
Yorum
suat trabzon Bir pozisyonu var tam evlere şenlik. Olduğu yerde durdu bekledi beşiktaşlı gidip gol atsın.
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Fener'e ağır fatura!
Toplam 1
Yorum
objektif unutmayın bu zamana kadar sadece şamp.tk.lar katıldı şamp.ligine,2.olan hiçbir tk.geçemedi elemeleri..ne yani fb.10 senedir şamp.mu olacaktı
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''3'üncü şampiyonluk için kenetlendik''
Toplam 1
Yorum
bjk advers Sayın Metin ALBAYRAK ! SİZDE ÇOK DÜZGÜN BİRİSİNE BENZEMİYORSUNUZ FARKINDAMISINIZ BİLMEM ÜSTELİK AÇIKLAMALARINIZDA ÇOK YETERSİZ .
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