Ronaldo ucuz kurtuldu!

Dün gece Türkiye saatiyle 22.45'te oynanan PSG - Real Madrid maçında yaşanan olayda, Barcelona'dan eski rakibi olan Dani Alves'in kendisine yaptığı bir harekete sinirlenen Portekizli yıldız sinirlerine hakim olamayarak tekme atmaya çalıştı. Kameralara da yansıyan harekette Ronaldo Alves'i ıskalayınca muhtemel bir kırmızı karttan da kurtulmuş oldu.

Maç 0-0 giderken erken dakikalarda 10 kişi kalmaktan kurtulan Real Madrid, Cristiano Ronaldo'nun etkili oyunuyla sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ve adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu.