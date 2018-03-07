Real Madrid çeyrek finalde – Fotomaç – 07 Mart 2018
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    07 Mart 2018, Çarşamba
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    çeyrek finalde

    Real Madrid çeyrek finalde

    Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Santiago Bernabeu'da 3-1 galip gelen , rövanşta 'yi 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

    Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında , 'i konuk oldu.

    Parc des Princes Stadyum'unda oynanacak karşılaşmada Real Madrid, Cristiano ve Casemiro'nun golleriyle rakibini 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. 'nin tek golünü Cavani kaydederken Fransız ekibinde Marco Veratti kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

    Neymar oynamadı
    Paris Saint-Germain'in süper yıldızı Neymar, Real Madrid maçında forma giyemedi. Ligue 1 liderinin Marsilya'yı 3-0 yendiği maçta sakatlanarak gözyaşları içerisinde oyunu terk eden Neymar'ın tarak kemiğinde kırık tespit edilmişti.

    1. 07 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:15
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