Real Madrid çeyrek finalde
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Santiago Bernabeu'da 3-1 galip gelen Real Madrid, rövanşta PSG'yi 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.
Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Paris Saint Germain, Real Madrid'i konuk oldu.
Parc des Princes Stadyum'unda oynanacak karşılaşmada Real Madrid, Cristiano ve Casemiro'nun golleriyle rakibini 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. PSG'nin tek golünü Cavani kaydederken Fransız ekibinde Marco Veratti kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Neymar oynamadı
Paris Saint-Germain'in süper yıldızı Neymar, Real Madrid maçında forma giyemedi. Ligue 1 liderinin Marsilya'yı 3-0 yendiği maçta sakatlanarak gözyaşları içerisinde oyunu terk eden Neymar'ın tarak kemiğinde kırık tespit edilmişti.
- 07 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 02:15
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Beşiktaş'tan o karara itiraz! Tahkim...
Toplam 4
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Ali BI kez daha tarafli olduklari nasil belli oldu ceza kurulu hep fb.li fb oyunculara hic ceza yok
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ABDULLAH TERKAN BENCE HER MAÇTA GÖRÜNTÜLERLE 22 FUTBOLCU SEVK EDİLSİN
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Antrenmana 3 oyuncu katılmadı
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BURS BURS BURS sevgili iyöneticiler futbolda fazla para dönmekte, küçük bir kısımda ihtiyaç sahiplerine verilsin, herkesten%1 alsak dünya para eder
Real Madrid çeyrek finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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