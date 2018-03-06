Real Madrid çeyrek finalde
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Santiago Bernabeu'da 3-1 galip gelen Real Madrid, rövanşta PSG'yi 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.
Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Paris Saint Germain, Real Madrid'i konuk oldu.
Parc des Princes Stadyum'unda oynanacak karşılaşmada Real Madrid, Cristiano ve Casemiro'nun golleriyle rakibini 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. PSG'nin tek golünü Cavani kaydederken Fransız ekibinde Marco Veratti kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Neymar oynamadı
Paris Saint-Germain'in süper yıldızı Neymar, Real Madrid maçında forma giyemedi. Ligue 1 liderinin Marsilya'yı 3-0 yendiği maçta sakatlanarak gözyaşları içerisinde oyunu terk eden Neymar'ın tarak kemiğinde kırık tespit edilmişti.
- 06 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 00:49
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Eljif Elmas'ı yakan hareket! Kadro dışı...
Toplam 9
Yorum
FB-CH Real Madrid'ten Milan'a her avrupa takımında 19yas altı gencler takır takır oynuyor. Bir sen oynatamıyorsun Kocaman.
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Trabzonspor 50. yılında hayal kırıklığı yaşıyor
Toplam 2
Yorum
aydın ersun yalan kalsaydı 50 yılda sondan 1 olurdular
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Trabzonspor, ikinci yarılarda yara aldı
Toplam 2
Yorum
aydın Bursa ve Kayseri kardeş takımların maçında düzelirsiniz
Real Madrid çeyrek finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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