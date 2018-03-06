Londra'da 11'ler belli oldu! – Fotomaç – 06 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Mart 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    Londra'da 11'ler belli oldu!

    Londra'da 11'ler belli oldu!

    Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor

    İlk maçı deplasmanda 5-0 kazanan Liverpool, Porto'yu konuk ediyor.

    LIVERPOOL - PORTO

    STAT: Anfield
    SAAT: 22:45
    YAYIN: Tivibu Spor 3
    HAKEM: Felix Zwayer

    LIVERPOOL: Karius, Gomez, Matip, Lovren, Moreno, Milner, Henderson, Emre Can, Lallana, Mane, Firmino
    YEDEKLER: Mignolet, Van Dijk, Klavan, Oxlade-Chamberlain, Ings, Alexander-Arnold, Salah
    TEKNİK DİREKTÖR: Jurgen Klopp

    PORTO: Casillas, , Felipe, Reyes, Dalot, Oliver, Andre, Costa, Corona, Waris, Aboubakar
    YEDEKLER: Sa, Paciencia, Oliveira, Mata, Ricardo, Otavio, Brahimi
    TEKNİK DİREKTÖR: Sergio Conceiçao
    ?

    1. 06 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 22:22
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Londra'da 11'ler belli oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN