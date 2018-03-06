Londra'da 11'ler belli oldu!
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor
İlk maçı deplasmanda 5-0 kazanan Liverpool, Porto'yu konuk ediyor.
LIVERPOOL - PORTO
STAT: Anfield
SAAT: 22:45
YAYIN: Tivibu Spor 3
HAKEM: Felix Zwayer
LIVERPOOL: Karius, Gomez, Matip, Lovren, Moreno, Milner, Henderson, Emre Can, Lallana, Mane, Firmino
YEDEKLER: Mignolet, Van Dijk, Klavan, Oxlade-Chamberlain, Ings, Alexander-Arnold, Salah
TEKNİK DİREKTÖR: Jurgen Klopp
PORTO: Casillas, Maxi Pereira, Felipe, Reyes, Dalot, Oliver, Andre, Costa, Corona, Waris, Aboubakar
YEDEKLER: Sa, Paciencia, Oliveira, Mata, Ricardo, Otavio, Brahimi
TEKNİK DİREKTÖR: Sergio Conceiçao
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- 06 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 22:22
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Eljif Elmas'ı yakan hareket! Kadro dışı...
Toplam 9
Yorum
FB-CH Real Madrid'ten Milan'a her avrupa takımında 19yas altı gencler takır takır oynuyor. Bir sen oynatamıyorsun Kocaman.
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Trabzonspor 50. yılında hayal kırıklığı yaşıyor
Toplam 2
Yorum
aydın ersun yalan kalsaydı 50 yılda sondan 1 olurdular
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Trabzonspor, ikinci yarılarda yara aldı
Toplam 2
Yorum
aydın Bursa ve Kayseri kardeş takımların maçında düzelirsiniz
Londra'da 11'ler belli oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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