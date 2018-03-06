Liverpool 10 yıl sonra çeyrek finalde – Fotomaç – 06 Mart 2018
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    06 Mart 2018, Salı
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    Liverpool 10 yıl sonra çeyrek finalde

    Liverpool 10 yıl sonra çeyrek finalde

    Liverpool, 2008/09 sezonundan bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

    Şampiyon Ligi son 16 turunda ilk maçı 5-0 kazanan Liverpool, Anfield'da Porto'yu konuk etti.

    Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.

    Liverpool'un düşük viteste oynadığı ve 90 dakikada kaleyi bulan tek şut çektiği mücadelenin ikinci yarısında da gol olmadı.

    Porto ile 0-0 berabere kalan Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen takım oldu.

    Porto'da Aboubakar 80. dakikada oyundan çıktı ve yerini Gonçalo Paciencia'ya bıraktı.

    1. 06 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:50
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