Liverpool 10 yıl sonra çeyrek finalde
Liverpool, 2008/09 sezonundan bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.
Şampiyon Ligi son 16 turunda ilk maçı 5-0 kazanan Liverpool, Anfield'da Porto'yu konuk etti.
Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.
Liverpool'un düşük viteste oynadığı ve 90 dakikada kaleyi bulan tek şut çektiği mücadelenin ikinci yarısında da gol olmadı.
Porto ile 0-0 berabere kalan Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen takım oldu.
Porto'da Aboubakar 80. dakikada oyundan çıktı ve yerini Gonçalo Paciencia'ya bıraktı.
- 06 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 00:50
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Eljif Elmas'ı yakan hareket! Kadro dışı...
Toplam 9
Yorum
FB-CH Real Madrid'ten Milan'a her avrupa takımında 19yas altı gencler takır takır oynuyor. Bir sen oynatamıyorsun Kocaman.
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Trabzonspor 50. yılında hayal kırıklığı yaşıyor
Toplam 2
Yorum
aydın ersun yalan kalsaydı 50 yılda sondan 1 olurdular
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Trabzonspor, ikinci yarılarda yara aldı
Toplam 2
Yorum
aydın Bursa ve Kayseri kardeş takımların maçında düzelirsiniz
Liverpool 10 yıl sonra çeyrek finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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