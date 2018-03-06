CANLI | PSG - Real Madrid
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Santiago Bernabeu'da 3-1 galip gelen Real Madrid, rövanşta PSG'nin konuğu oluyor
Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Paris Saint Germain, Real Madrid'i konuk ediyor.
6 Mart Salı günü Parc des Princes Stadyum'unda oynanacak karşılaşma TSİ 22.45'te başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak naklen yayınlanacak.
PSG: Navas, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo; Vazquez, Casemiro, Kovacic, Asensio; Ronaldo, Benzema.
Real Madrid: Navas, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo; Vazquez, Casemiro, Kovacic, Asensio; Ronaldo, Benzema.
?Neymar yok!
Paris Saint-Germain'in süper yıldızı Neymar, Real Madrid maçında forma giyemeyecek. Ligue 1 liderinin Marsilya'yı 3-0 yendiği maçta sakatlanarak gözyaşları içerisinde oyunu terk eden Neymar'ın tarak kemiğinde kırık tespit edildi. En az 1 ay sahalardan uzak kalması beklenen Brezilyalı futbolcu, Real Madrid'le oynanacak Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında forma giyemeyecek.
- 06 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 21:56
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Eljif Elmas'ı yakan hareket! Kadro dışı...
Toplam 9
Yorum
FB-CH Real Madrid'ten Milan'a her avrupa takımında 19yas altı gencler takır takır oynuyor. Bir sen oynatamıyorsun Kocaman.
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Trabzonspor 50. yılında hayal kırıklığı yaşıyor
Toplam 2
Yorum
aydın ersun yalan kalsaydı 50 yılda sondan 1 olurdular
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Trabzonspor, ikinci yarılarda yara aldı
Toplam 2
Yorum
aydın Bursa ve Kayseri kardeş takımların maçında düzelirsiniz
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