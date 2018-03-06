CANLI | PSG - Real Madrid – Fotomaç – 06 Mart 2018
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    06 Mart 2018, Salı
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    CANLI | PSG - Real Madrid

    Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Santiago Bernabeu'da 3-1 galip gelen , rövanşta 'nin konuğu oluyor

    Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında , 'i konuk ediyor.

    6 Mart Salı günü Parc des Princes Stadyum'unda oynanacak karşılaşma TSİ 22.45'te başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak naklen yayınlanacak.

    PSG: Navas, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo; Vazquez, Casemiro, Kovacic, Asensio; Ronaldo, Benzema.
    Real Madrid: Navas, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo; Vazquez, Casemiro, Kovacic, Asensio; Ronaldo, Benzema.



    ?Neymar yok!
    Paris Saint-Germain'in süper yıldızı Neymar, Real Madrid maçında forma giyemeyecek. Ligue 1 liderinin Marsilya'yı 3-0 yendiği maçta sakatlanarak gözyaşları içerisinde oyunu terk eden Neymar'ın tarak kemiğinde kırık tespit edildi. En az 1 ay sahalardan uzak kalması beklenen Brezilyalı futbolcu, Real Madrid'le oynanacak Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında forma giyemeyecek.

    1. 06 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 21:56
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