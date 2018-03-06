CANLI | PSG - Real Madrid

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Paris Saint Germain, Real Madrid'i konuk ediyor.



6 Mart Salı günü Parc des Princes Stadyum'unda oynanacak karşılaşma TSİ 22.45'te başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak naklen yayınlanacak.



PSG: Navas, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo; Vazquez, Casemiro, Kovacic, Asensio; Ronaldo, Benzema.

Real Madrid: Navas, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo; Vazquez, Casemiro, Kovacic, Asensio; Ronaldo, Benzema.







?Neymar yok!

Paris Saint-Germain'in süper yıldızı Neymar, Real Madrid maçında forma giyemeyecek. Ligue 1 liderinin Marsilya'yı 3-0 yendiği maçta sakatlanarak gözyaşları içerisinde oyunu terk eden Neymar'ın tarak kemiğinde kırık tespit edildi. En az 1 ay sahalardan uzak kalması beklenen Brezilyalı futbolcu, Real Madrid'le oynanacak Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında forma giyemeyecek.