Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanşları, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının son 16 turu rövanşında yarın ve 7 Mart Çarşamba günü 4 karşılaşma yapılacak. Rövanş karşılaşmalarının 13-14 Mart'ta tamamlanmasıyla tüm çeyrek finalistler belli olacak. Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi grup aşamasını geçen Beşiktaş, deplasmanda 5-0 kaybettiği Almanya temsilcisi Bayern Münih'i 14 Mart Çarşamba günü ağırlayacak.
Son 16 turu rövanş maçlarının programı (TSİ) şöyle:
Yarın:
22.45 Liverpool (İngiltere) - Porto (Portekiz) (5-0)
22.45 Paris Saint Germain (Fransa) - Real Madrid (İspanya) (1-3)
7 Mart:
22.45 Manchester City (İngiltere) - Basel (İsviçre) (4-0)
22.45 Tottenham (İngiltere) - Juventus (İtalya) (2-2)
13 Mart:
22.45 Manchester United (İngiltere) - Sevilla (İspanya) (0-0)
22.45 Roma (İtalya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna) (1-2)
14 Mart:
20.00 Beşiktaş - Bayern Münih (Almanya) (0-5)
22.45 Barcelona (İspanya) - Chelsea (İngiltere) (1-1)
- 05 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 11:01
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Bu maç mest eder
Toplam 9
Yorum
pathfinder07 Bana göre Lens yerine Mustafa Pektemek oynasın. Birde defans Medel Tosic olsun.
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Caner Erkin'e büyük şok!
Toplam 1
Yorum
etmemiş sana mı inanalım yoksa canlı görüntülere mi? İyice saçmaladı artık bu kafa hala eskilerde
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Fenerbahçe, geri dönemiyor
Toplam 1
Yorum
bjk ne dönemiyor fener gep geri gidiyor))
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