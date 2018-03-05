Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor – Fotomaç – 05 Mart 2018
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    05 Mart 2018, Pazartesi
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    Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor

    Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor

    Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanşları, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

    Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının son 16 turu rövanşında yarın ve 7 Mart Çarşamba günü 4 karşılaşma yapılacak. Rövanş karşılaşmalarının 13-14 Mart'ta tamamlanmasıyla tüm çeyrek finalistler belli olacak. Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi grup aşamasını geçen Beşiktaş, deplasmanda 5-0 kaybettiği Almanya temsilcisi 'i 14 Mart Çarşamba günü ağırlayacak.

    Son 16 turu rövanş maçlarının programı (TSİ) şöyle:
    Yarın:

    22.45 Liverpool (İngiltere) - Porto (Portekiz) (5-0)

    22.45 (Fransa) - (İspanya) (1-3)

    7 Mart:

    22.45 (İngiltere) - Basel (İsviçre) (4-0)

    22.45 Tottenham (İngiltere) - Juventus (İtalya) (2-2)

    13 Mart:

    22.45 (İngiltere) - Sevilla (İspanya) (0-0)

    22.45 Roma (İtalya) - (Ukrayna) (1-2)

    14 Mart:

    20.00 Beşiktaş - Bayern Münih (Almanya) (0-5)

    22.45 Barcelona (İspanya) - Chelsea (İngiltere) (1-1)

    1. 05 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:01
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