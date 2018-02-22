Sevilla - ManU maçında gol sesi çıkmadı
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Sevilla, sahasında Manchester United ile golsüz berabere kaldı.
İki takım arasındaki rövanş mücadelesi, 13 Mart Perşembe günü Old Trafford Stadı'nda oynanacak.
- 22 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 08:40
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Muslera'yı zorlayacak
Toplam 2
Yorum
yaşar ersoyu Kasa bomboş.Yönetim her gün ağlıyor.Arsa paraları nereye gitti,ne oldu açıklama yok.Ne ile transfer yapacaksınız?
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Alman medyası Vida'yı suçladı
Toplam 4
Yorum
FENERBAHÇE CUMHURİYETİ Beni suçlayacaklar değiller ya
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Yeni gözde Sergio Barış
Toplam 3
Yorum
TARAFTAR Yıllardır alt yapıdan A takıma bir futbolcu gönderemedik , umuyoruz artık bu hayaller gerçek olur.
Sevilla - ManU maçında gol sesi çıkmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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