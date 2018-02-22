Cengiz Ünder, Roma tarihine geçti!

Yetenekli milli oyuncu, attığı bu gol sonrası hem Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en genç Türk futbolcu unvanını Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu'ndan aldı, hem de Roma tarihine adını yazdırdı.

Cengiz, Roma formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı ilk maçta gol atan 5. isim olarak İtalyan devinin tarihine geçti.

20 yaşındaki yıldız'ın girdiği listedeki diğer isimlerse şöyle:

Francesco Totti (2001)

Rodrigo Taddei (2006)

Leandro Greco (2010)

Juan Iturbe (2014)

