Cengiz Ünder, Roma tarihine geçti! – Fotomaç – 22 Şubat 2018
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    22 Şubat 2018, Perşembe
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    , tarihine geçti!

    Cengiz Ünder, Roma tarihine geçti!

    Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında , evinde 'yı 2-1 mağlup etti. Roma'nın tek golünü maça ilk 11'de çıkan milli futbolcu attı.

    Yetenekli milli oyuncu, attığı bu gol sonrası hem Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en genç Türk futbolcu unvanını Milan'da forma giyen 'ndan aldı, hem de tarihine adını yazdırdı.

    Cengiz, Roma formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı ilk maçta gol atan 5. isim olarak İtalyan devinin tarihine geçti.

    20 yaşındaki yıldız'ın girdiği listedeki diğer isimlerse şöyle:

    (2001)
    Rodrigo Taddei (2006)
    Leandro Greco (2010)
    Juan Iturbe (2014)

    1. 22 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:56
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