Cengiz Ünder, Roma tarihine geçti!
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Shakhtar Donetsk, evinde Roma'yı 2-1 mağlup etti. Roma'nın tek golünü maça ilk 11'de çıkan milli futbolcu Cengiz Ünder attı.
Yetenekli milli oyuncu, attığı bu gol sonrası hem Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en genç Türk futbolcu unvanını Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu'ndan aldı, hem de Roma tarihine adını yazdırdı.
Cengiz, Roma formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı ilk maçta gol atan 5. isim olarak İtalyan devinin tarihine geçti.
20 yaşındaki yıldız'ın girdiği listedeki diğer isimlerse şöyle:
Francesco Totti (2001)
Rodrigo Taddei (2006)
Leandro Greco (2010)
Juan Iturbe (2014)
- 22 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 16:56
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Sola iki transfer
Toplam 5
Yorum
hakan ünsal da karabükte geldi!!! asamoahın asıl mevkisi merkez ortasahadır ndiayenin yerine koy çoşar! sol bekte yazık olur uğut çiftçi sezon sonu bedeva sol bek o olsun!
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"Şenol Güneş'le olmaz"
Toplam 21
Yorum
bjk smokie :) bence tamamen stres ve panik başka bişey değil. avrupada yokuz bakalım şimdi eğer düzelme olmazsa o zaman yapılan yorumlar haklı cıkıcak...
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Münih'te acı çektik
Toplam 23
Yorum
seviye bu gs Uefa kupası Aldi ama istikrar sağlayamadı ,fb uefada yari final oynadı Aykut kalsa cezalar olmasa istikrar olurdu ,bjk nin seviyesi bu
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