Cengiz Devler Ligi'nde 'Haftanın 11'inde
İtalyan Roma Kulübü'nün genç yıldızı Cengiz Ünder, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Haftanın 11'inde yer aldı. Milli futbolcu, kariyerindeki ilk Şampiyonlar Ligi maçında Roma'yı 1-0 öne geçiren golü atmış, ancak karşılaşma Shakhtar Donetsk'in 2-1 üstünlüğü ile sona ermişti. Son haftalardaki başarılı performansını dün akşam oynanan maçta da golle süsleyen Cengiz, oylama sonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 'Haftanın 11'ine seçildi.Devler Ligi'nde haftanın 11'i şöyle:.
- 22 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 17:22
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Şenol Güneş'ten gönderme
Toplam 26
Yorum
taraftar Bayern Vardar'dan iyi takım fakat Besiktas Vardardan kötü takım. Vardar'ın elediği takımı yenin de görelim.
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Cenk Tosun: "Everton'a kupa kazanmaya geldim"
Toplam 10
Yorum
cyt Ben basindan beri diyom....EPLde oynayamaz agir gelir...orda karabük vs.takimlar yok...sezon sonu kesin döner
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"Şenol Güneş'le olmaz"
Toplam 24
Yorum
cenk senin gibi bir zihniyetten ancak bu beklenirdi .senin kim olduğunu gayet iyi biliyoruz .Şenol hocayı eleştirsen ne olur sen kimsin ?
Cengiz Devler Ligi'nde 'Haftanın 11'inde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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