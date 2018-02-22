Cengiz Devler Ligi'nde 'Haftanın 11'inde – Fotomaç – 22 Şubat 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Şubat 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Cengiz Devler Ligi'nde 'Haftanın 11'inde

    Cengiz Devler Ligi'nde 'Haftanın 11'inde

    İtalyan Roma Kulübü'nün genç yıldızı Cengiz Ünder, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Haftanın 11'inde yer aldı. Milli futbolcu, kariyerindeki ilk Şampiyonlar Ligi maçında Roma'yı 1-0 öne geçiren golü atmış, ancak karşılaşma Shakhtar Donetsk'in 2-1 üstünlüğü ile sona ermişti. Son haftalardaki başarılı performansını dün akşam oynanan maçta da golle süsleyen Cengiz, oylama sonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 'Haftanın 11'ine seçildi.Devler Ligi'nde haftanın 11'i şöyle:.

    1. 22 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 17:22
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Cengiz Devler Ligi'nde 'Haftanın 11'inde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN