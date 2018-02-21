Şampiyonlar Ligi'nde 'açık kanal' dönemi bitti
Şampiyonlar Ligi'nde açık kanal dönemi sona eriyor. Yeni sezonda Devler Ligi'nin TRT'den değil beINSPORTS'tan yayınlanacağı iddia edildi.
Milliyet Gazetesi yazarı Sina Koloğlu, Şampiyonlar Ligi maçlarının yeni sezonda TRT'de olmayacağını belirterek yeni yayıncı kuruluşu açıkladı.
Koloğlu, Şampiyonlar Ligi yayın haklarının beIN Sports tarafından satın alındığını ifade etti.
"YENİ SEZONDA TRT'DE OLMAYACAK"
Koloğlu'nun yazısı şu şekilde;
"Şampiyonlar Ligi, Star TV'de başladığı 1993'ten yana belki de ilk defa, 'açık kanal' defterini uzun bir süre için kapatmış olacak. Bayer Munich- Beşiktaş maçı bu anlamda (bu yazı yazıldığında maç oynanmamıştı) önemli. TRT'ye sordum, "Çok isterdik 'bizde de yayınlanacak' diye söylemeyi ama yeni sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi TRT'de olmayacak" dediler... Malum, beIN Sports yayın haklarını aldı. Kendi platformundaki abonelere verecek gibi görülüyor sadece. Hatta yeni bir tarife de kapıda diye tahmin ediyorum bu maç yayınları başladığında..."
- 21 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 19:49
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Caner Robben'i bakkala gönderdi
Toplam 21
Yorum
SÜPER_FENER NE BÜYÜK BİR BAŞARI BEEE MADALYAYI HAKETTİ BENCE
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Caner Robben'i bakkala gönderdi
Toplam 21
Yorum
poyraz şaka mı bu? nasıl bi haber..nasıl bi teselli? adamlar Türk futbolunun yerin dibine soktu,resmen dalga geçtiler aşağıladılar..caner kim ki
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Hırvat basınından şok ifade: "Hain..."
Toplam 19
Yorum
SÜPER_FENER BEN EN ÇOKTA KALECİYE ÜZÜLÜYORUM ADAM BEŞİKTAŞA GELDİĞİNDEN BERİ YARIM DÜZÜNE GOL YİYOR
Şampiyonlar Ligi'nde 'açık kanal' dönemi bitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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