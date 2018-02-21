Şampiyonlar Ligi'nde 'açık kanal' dönemi bitti – Fotomaç – 21 Şubat 2018
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    21 Şubat 2018, Çarşamba
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    Şampiyonlar Ligi'nde 'açık kanal' dönemi bitti

    Şampiyonlar Ligi'nde 'açık kanal' dönemi bitti

    Şampiyonlar Ligi'nde açık kanal dönemi sona eriyor. Yeni sezonda Devler Ligi'nin 'den değil beINSPORTS'tan yayınlanacağı iddia edildi.

    Milliyet Gazetesi yazarı Sina Koloğlu, Şampiyonlar Ligi maçlarının yeni sezonda 'de olmayacağını belirterek yeni yayıncı kuruluşu açıkladı.

    Koloğlu, Şampiyonlar Ligi yayın haklarının beIN Sports tarafından satın alındığını ifade etti.

    "YENİ SEZONDA TRT'DE OLMAYACAK"
    Koloğlu'nun yazısı şu şekilde;

    "Şampiyonlar Ligi, Star TV'de başladığı 1993'ten yana belki de ilk defa, 'açık kanal' defterini uzun bir süre için kapatmış olacak. Bayer Munich- Beşiktaş maçı bu anlamda (bu yazı yazıldığında maç oynanmamıştı) önemli. 'ye sordum, "Çok isterdik 'bizde de yayınlanacak' diye söylemeyi ama yeni sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi TRT'de olmayacak" dediler... Malum, beIN Sports yayın haklarını aldı. Kendi platformundaki abonelere verecek gibi görülüyor sadece. Hatta yeni bir tarife de kapıda diye tahmin ediyorum bu maç yayınları başladığında..."

    1. 21 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 19:49
    Etiketler:
    TRT
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