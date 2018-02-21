Roma'nın 11'i belli oldu! Cengiz Ünder... – Fotomaç – 21 Şubat 2018
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    21 Şubat 2018, Çarşamba
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    Roma'nın 11'i belli oldu! ...

    Roma'nın 11'i belli oldu! Cengiz Ünder...

    Şampiyonlar Ligi 2017-18 sezonu 2. tur ilk maçında Ukrayna temsilcisi , sahasında milli yıldızımız 'in de formasını giydiği İtalyan ekibi ile karşı karşıya geliyor

    2017-18 Şampiyonlar Ligi son 16 turu, bu akşam oynanacak 2 maçla devam edecek.

    Türkiye Milli Takımı forması da giyen, sezon başında Başakşehir'den Roma'ya transfer olan , hocasının şans vermesi durumunda ilk kez Şampiyonlar Ligi son 16 turunda forma giyecek.

    CENGİZ ÜNDER İLK 11'DE YER BULACAK MI?

    , De Rossi, Naingolan gibi yıldızların forma giydiği İtalyan ekibinde, son 3 maçta 4 gol atıp 1 de asist yapan Ünder'in ilk 11'de forma giymesi bekleniyor.

    Sakatlıkları nedeniyle Maxime Gonalons ve Rick Karsdorp maçta forma giyemezken, Alessandro Florenzi'nin durumu maç saatinde netlik kazanacak.

    SHAKHTAR DONETSK ROMA MAÇI HANGİ KANALDA?

    Futbolseverler bu akşam (21 Şubat 2018) 22.45'te başlayacak - Roma Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçını Tivibuspor 3'ten canlı yayınla izleyebilecek.

    LUCESCU DA İZLEYECEK

    Shakhtar Donetsk'i de uzun bir süre çalıştıran A Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Şampiyonlar Ligi maçında yardımcılarıyla birlikte Cengiz Ünder'i statta izleyecek.

    SHAKHTAR DONETSK: Pyatov, Butko, Kryvtsov, Rakitskiy, Ismaily, Fred, Stepanenko, Marlos, Taison, Bernard, Ferreyra.

    AS ROMA: Alisson, Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov, De Rossi, Strootman, Nainggolan, Cengiz Ünder, Perotti, Dzeko.

    1. 21 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:56
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