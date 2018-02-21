Roma'nın 11'i belli oldu! Cengiz Ünder...
Şampiyonlar Ligi 2017-18 sezonu 2. tur ilk maçında Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk, sahasında milli yıldızımız Cengiz Ünder'in de formasını giydiği İtalyan ekibi AS Roma ile karşı karşıya geliyor
2017-18 Şampiyonlar Ligi son 16 turu, bu akşam oynanacak 2 maçla devam edecek.
Türkiye Milli Takımı forması da giyen, sezon başında Başakşehir'den Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder, hocasının şans vermesi durumunda ilk kez Şampiyonlar Ligi son 16 turunda forma giyecek.
CENGİZ ÜNDER İLK 11'DE YER BULACAK MI?
Edin Dzeko, De Rossi, Naingolan gibi yıldızların forma giydiği İtalyan ekibinde, son 3 maçta 4 gol atıp 1 de asist yapan Ünder'in ilk 11'de forma giymesi bekleniyor.
Sakatlıkları nedeniyle Maxime Gonalons ve Rick Karsdorp maçta forma giyemezken, Alessandro Florenzi'nin durumu maç saatinde netlik kazanacak.
SHAKHTAR DONETSK ROMA MAÇI HANGİ KANALDA?
Futbolseverler bu akşam (21 Şubat 2018) 22.45'te başlayacak Shakhtar Donetsk - Roma Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçını Tivibuspor 3'ten canlı yayınla izleyebilecek.
LUCESCU DA İZLEYECEK
Shakhtar Donetsk'i de uzun bir süre çalıştıran A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Şampiyonlar Ligi maçında yardımcılarıyla birlikte Cengiz Ünder'i statta izleyecek.
SHAKHTAR DONETSK: Pyatov, Butko, Kryvtsov, Rakitskiy, Ismaily, Fred, Stepanenko, Marlos, Taison, Bernard, Ferreyra.
AS ROMA: Alisson, Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov, De Rossi, Strootman, Nainggolan, Cengiz Ünder, Perotti, Dzeko.
- 21 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 21:56
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Caner Robben'i bakkala gönderdi
Toplam 21
Yorum
SÜPER_FENER NE BÜYÜK BİR BAŞARI BEEE MADALYAYI HAKETTİ BENCE
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Caner Robben'i bakkala gönderdi
Toplam 21
Yorum
poyraz şaka mı bu? nasıl bi haber..nasıl bi teselli? adamlar Türk futbolunun yerin dibine soktu,resmen dalga geçtiler aşağıladılar..caner kim ki
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Hırvat basınından şok ifade: "Hain..."
Toplam 19
Yorum
SÜPER_FENER BEN EN ÇOKTA KALECİYE ÜZÜLÜYORUM ADAM BEŞİKTAŞA GELDİĞİNDEN BERİ YARIM DÜZÜNE GOL YİYOR
Roma'nın 11'i belli oldu! Cengiz Ünder... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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