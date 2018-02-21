Roma Cengiz'le tura tutundu
Roma'nın son 3 maçında takımını kurtaran isim olan milli yıldızımız Cengiz Ünder, Shakhtar maçını da boş geçmedi ama sarı kırmızılılar Ukrayna'dan yenilgiyle döndü
Şampiyonlar Ligi 2. turu ilk maçında Shakhtar'a konuk olan Roma, üstün olduuğu ilk yarıda Cengiz Ünder'in 41. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. Bu golle 20 yaşındaki Cengiz, Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en genç Türk oldu. İlk yarıyı bu golle 1-0 önde tamamlayan sarı kırmızılılar, 2. yarıda oyun hakimiyetini de kaybetti. 52. dakikada Ferreyra ile beraberliği yakalayan Ukrayna ekibi, 71. dakikada Fred ile öne geçti.
Bu golle maçı 2-1 kazanan Shakhtar, çeyrek final için az da olsa bir avantaj yakaladı.
- 21 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 00:42
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Caner Robben'i bakkala gönderdi
Toplam 21
Yorum
SÜPER_FENER NE BÜYÜK BİR BAŞARI BEEE MADALYAYI HAKETTİ BENCE
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Caner Robben'i bakkala gönderdi
Toplam 21
Yorum
poyraz şaka mı bu? nasıl bi haber..nasıl bi teselli? adamlar Türk futbolunun yerin dibine soktu,resmen dalga geçtiler aşağıladılar..caner kim ki
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Hırvat basınından şok ifade: "Hain..."
Toplam 19
Yorum
SÜPER_FENER BEN EN ÇOKTA KALECİYE ÜZÜLÜYORUM ADAM BEŞİKTAŞA GELDİĞİNDEN BERİ YARIM DÜZÜNE GOL YİYOR
Roma Cengiz'le tura tutundu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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