Roma Cengiz'le tura tutundu – Fotomaç – 21 Şubat 2018
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    21 Şubat 2018, Çarşamba
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    Roma Cengiz'le tura tutundu

    Roma Cengiz'le tura tutundu

    Roma'nın son 3 maçında takımını kurtaran isim olan milli yıldızımız , Shakhtar maçını da boş geçmedi ama sarı kırmızılılar Ukrayna'dan yenilgiyle döndü

    Şampiyonlar Ligi 2. turu ilk maçında Shakhtar'a konuk olan Roma, üstün olduuğu ilk yarıda 'in 41. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. Bu golle 20 yaşındaki Cengiz, Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en genç Türk oldu. İlk yarıyı bu golle 1-0 önde tamamlayan sarı kırmızılılar, 2. yarıda oyun hakimiyetini de kaybetti. 52. dakikada Ferreyra ile beraberliği yakalayan Ukrayna ekibi, 71. dakikada Fred ile öne geçti.

    Bu golle maçı 2-1 kazanan Shakhtar, çeyrek final için az da olsa bir avantaj yakaladı.

    1. 21 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:42
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