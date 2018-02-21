Roma Cengiz'le tura tutundu

Şampiyonlar Ligi 2. turu ilk maçında Shakhtar'a konuk olan Roma, üstün olduuğu ilk yarıda Cengiz Ünder'in 41. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. Bu golle 20 yaşındaki Cengiz, Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en genç Türk oldu. İlk yarıyı bu golle 1-0 önde tamamlayan sarı kırmızılılar, 2. yarıda oyun hakimiyetini de kaybetti. 52. dakikada Ferreyra ile beraberliği yakalayan Ukrayna ekibi, 71. dakikada Fred ile öne geçti.

Bu golle maçı 2-1 kazanan Shakhtar, çeyrek final için az da olsa bir avantaj yakaladı.