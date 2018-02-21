Messi listeye Chelsea'yi de ekledi
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Chelsea sahasında Barcelona ile 1-1 berabere kaldı.
Türk hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta Chelsea, Stamford Bridge Stadı'nda İspanyol temsilcisi Barcelona'yı ağırladı.
İlk yarısı golsüz sona eren maçın 62. dakikasında ev sahibi ekip Brezilyalı futbolcusu Willian'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Barcelona, 75. dakikada Lionel Messi'nin golüyle skorda eşitliği sağladı.
Kalan dakikalarda skor değişmedi ve takımlar sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.
Londra ekibine karşı forma giydiği 8 maçta gol atamayan Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Messi, bu maçta Chelsea filelerini havalandırmayı başardı.
- 21 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 11:03
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Şenol Güneş: Buradan dönmez
Toplam 15
Yorum
Taner39 Bu maçın böyle olacağı belliyidi.Fikret ve Şenol kendilerini kaf dağında görüyordu.İyi bir ders oldu.Bayern bu kupanın favorisidir.
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Güneş ile Caner arasında sinirler gerildi
Toplam 10
Yorum
arsen l. Şenol 70 li yılların mantığını taşıyan korkak biri.BJK Bayern'i alt edebilirdi.Bayern eski Bayern değil.Rakibimiz Şenol Güneştir artık bilin
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ESPN yorumcusu Quique Wolff, Beşiktaş'ı değerlendirdi
Toplam 14
Yorum
Karakartal Maç 11.11 devam etseydi sonuç böyle olmazdı . Siz inönü cehennemini daha görmediniz . Turu belki geçemeyiz ama , bayern buradan galip çıkamz
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