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    21 Şubat 2018, Çarşamba
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    Messi listeye 'yi de ekledi

    Messi listeye Chelsea'yi de ekledi

    Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında ile 1-1 berabere kaldı.

    Türk hakem 'ın yönettiği maçta , Stamford Bridge Stadı'nda İspanyol temsilcisi 'yı ağırladı.

    İlk yarısı golsüz sona eren maçın 62. dakikasında ev sahibi ekip Brezilyalı futbolcusu Willian'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Barcelona, 75. dakikada 'nin golüyle skorda eşitliği sağladı.

    Kalan dakikalarda skor değişmedi ve takımlar sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

    ekibine karşı forma giydiği 8 maçta gol atamayan Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Messi, bu maçta Chelsea filelerini havalandırmayı başardı.

    1. 21 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:03
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