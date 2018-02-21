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    21 Şubat 2018, Çarşamba
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    'da kazanan çıkmadı

    <a href="/index/londra?id=aa12aff8-d4af-4318-bba9-5ce488d01c6b" class="" rel="tag">Londra</a>'da kazanan çıkmadı

    Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında ile 1-1 berabere kaldı.

    Türk hakem 'ın yönettiği maçta , Stamford Bridge Stadı'nda İspanyol temsilcisi 'yı ağırladı.

    İlk yarısı golsüz sona eren maçın 62. dakikasında ev sahibi ekip Brezilyalı futbolcusu Willian'ın attığı golle 1-0 öne geçti. , 75. dakikada 'nin golüyle skorda eşitliği sağladı.

    Kalan dakikalarda skor değişmedi ve takımlar sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

    ekibine karşı forma giydiği 8 maçta gol atamayan Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Messi, bu maçta filelerini havalandırmayı başardı.

    1. 21 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 07:28
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