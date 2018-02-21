"Çakır Avrupa'nın en iyi hakemi"

Barcelona'nın Chelsea deplasmanından 1-1'le döndüğü gecede Cüneyt Çakır geceye damga vuran isimlerden biri oldu.

75. dakikada Messi'nin attığı golü getiren pozisyonun başı bir hayli ilginçti.

AVANTAJA BIRAKTI GOL GELDİ

Luis Suarez topla beraber rakip ceza sahasına daldı, Rudiger ile ikili mücadele sırasında kendini yere bırakan Uruguyalı'nın hareketine Çakır ikna olmadı.

Oyun devam ederken, Chelsea'de Christiansen bir anda pas hatası yapınca Iniesta'nın hamlesi ve asisti Messi'yi golle buluşturdu.

AVRUPA BASININDAN ÖVGÜ

Gol sevincinin ardından Çakır hemen Suarez'in yanına gidip, aldatmaya yönelik hareketi sarı kartla cezalandırdı. Cüneyt Çakır'ın bu hareketiyle Avrupa basınından övgü aldı.

Türk hakemin oyunun akışını bozmaması ve akabinde golün gelmesi geniş yankı uyandırdı.

Çakır, Chelsea-Barcelona maçındaki yönetimiyle, bir kez daha UEFA'nın gözüne girmeyi başardı.

SUAREZ'İN YANINA GİDİP SARI KART GÖSTERDİ

Gol sevincinin ardından Çakır hemen Suarez'in yanına gidip, aldatmaya yönelik hareketi sarı kartla cezalandırdı. Cüneyt Çakır'ın bu hareketi İspanya basınında övgü aldı.

Türk hakemin oyunun akışını bozmaması ve akabinde golün gelmesi yankı uyandırdı. As Gazetesi, Mundo Deportivo ve Sport Gazeteleri başta olmak üzere birçok internet sitesi bu pozisyona geniş yer ayırdı.



"AVRUPANIN EN İYİ HAKEMİ"

Bu pozisyonun ardından İspanyalı eski hakem Arturo Ibanez'den Cüneyt Çakır'a övgü gedli. Sosyal medya hesabından mesaj paylaşan Ibanez, "Cüneyt Çakır bence Avrupa'nın en iyi hakemi" ifadelerini kullandı.