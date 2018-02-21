"Çakır Avrupa'nın en iyi hakemi"
Süper Lig'de yönettiği maçlarda sürekli hatalar yapan Çakır, Avrupa'da tam tersi bir performans gösteriyor. Barcelona'nın Chelsea deplasmanından 1-1'le döndüğü gecede Cüneyt Çakır geceye damga vuran isimlerden biri oldu
Barcelona'nın Chelsea deplasmanından 1-1'le döndüğü gecede Cüneyt Çakır geceye damga vuran isimlerden biri oldu.
75. dakikada Messi'nin attığı golü getiren pozisyonun başı bir hayli ilginçti.
AVANTAJA BIRAKTI GOL GELDİ
Luis Suarez topla beraber rakip ceza sahasına daldı, Rudiger ile ikili mücadele sırasında kendini yere bırakan Uruguyalı'nın hareketine Çakır ikna olmadı.
Oyun devam ederken, Chelsea'de Christiansen bir anda pas hatası yapınca Iniesta'nın hamlesi ve asisti Messi'yi golle buluşturdu.
AVRUPA BASININDAN ÖVGÜ
Gol sevincinin ardından Çakır hemen Suarez'in yanına gidip, aldatmaya yönelik hareketi sarı kartla cezalandırdı. Cüneyt Çakır'ın bu hareketiyle Avrupa basınından övgü aldı.
Türk hakemin oyunun akışını bozmaması ve akabinde golün gelmesi geniş yankı uyandırdı.
Çakır, Chelsea-Barcelona maçındaki yönetimiyle, bir kez daha UEFA'nın gözüne girmeyi başardı.
SUAREZ'İN YANINA GİDİP SARI KART GÖSTERDİ
Gol sevincinin ardından Çakır hemen Suarez'in yanına gidip, aldatmaya yönelik hareketi sarı kartla cezalandırdı. Cüneyt Çakır'ın bu hareketi İspanya basınında övgü aldı.
Türk hakemin oyunun akışını bozmaması ve akabinde golün gelmesi yankı uyandırdı. As Gazetesi, Mundo Deportivo ve Sport Gazeteleri başta olmak üzere birçok internet sitesi bu pozisyona geniş yer ayırdı.
"AVRUPANIN EN İYİ HAKEMİ"
Bu pozisyonun ardından İspanyalı eski hakem Arturo Ibanez'den Cüneyt Çakır'a övgü gedli. Sosyal medya hesabından mesaj paylaşan Ibanez, "Cüneyt Çakır bence Avrupa'nın en iyi hakemi" ifadelerini kullandı.
- 21 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 19:42
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Caner Robben'i bakkala gönderdi
Toplam 21
Yorum
SÜPER_FENER NE BÜYÜK BİR BAŞARI BEEE MADALYAYI HAKETTİ BENCE
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Caner Robben'i bakkala gönderdi
Toplam 21
Yorum
poyraz şaka mı bu? nasıl bi haber..nasıl bi teselli? adamlar Türk futbolunun yerin dibine soktu,resmen dalga geçtiler aşağıladılar..caner kim ki
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Hırvat basınından şok ifade: "Hain..."
Toplam 19
Yorum
SÜPER_FENER BEN EN ÇOKTA KALECİYE ÜZÜLÜYORUM ADAM BEŞİKTAŞA GELDİĞİNDEN BERİ YARIM DÜZÜNE GOL YİYOR
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