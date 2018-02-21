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    21 Şubat 2018, Çarşamba
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    Avantaj Barça’da

    Avantaj Barça’da

    Şampiyonlar Ligi Son 16 turunda Cüneyt Çakır’ın yönettiği diğer maçta ile 1-1 berabere kaldı

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün oynanan diğer karşılaşmada ile 1-1 berabere kaldı. İngiltere'de Stamford Bridge'de oynanan ve hakemimiz Cüneyt Çakır'ın yönettiği mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlandı. 63. dakikada Eden Hazard'ın pasında topu ağlara gönderen Willian Chelsea'yi 1-0 öne geçirdi. Barcelona, İniesta'nın pasında topu ağlara gönderen Lionel Messi ile eşitliği yakaladı. Karşılaşmada başka gol olmayınca deplasmandan gollü beraberlikle dönen Barcelona avantaj yakaladı. Rövanş 14 Mart'ta İspanya'da oynanacak.
    1. 21 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:22
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