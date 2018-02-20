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    20 Şubat 2018, Salı
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    Bu nasıl kaçar! Kırılma anı

    Bu nasıl kaçar! Kırılma anı Vagner Love

    Beşiktaş UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Bayern Münih ile karşı karşıya geldi

    Siyah-beyazlı temsilcimiz maça iyi bir giriş yapsa da 16. dakikada Domagoj Vida'nın gördüğü kırmızı kart planları bozdu.

    Kırmızı karttan sonra da hücumlarına devam eden Kara Kartal, 19. dakikada ile gole çok yaklaştı.

    Boateng ile Hummels'ten sıyrılan Brezşlyalı yıldız, kaleci Uilrech ile karşı karşıya pozisyonda golü atamadı.

    1. 20 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:04
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