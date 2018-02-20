Bu nasıl kaçar! Kırılma anı Vagner Love

Siyah-beyazlı temsilcimiz maça iyi bir giriş yapsa da 16. dakikada Domagoj Vida'nın gördüğü kırmızı kart planları bozdu.

Kırmızı karttan sonra da hücumlarına devam eden Kara Kartal, 19. dakikada Vagner Love ile gole çok yaklaştı.

Boateng ile Hummels'ten sıyrılan Brezşlyalı yıldız, kaleci Uilrech ile karşı karşıya pozisyonda golü atamadı.