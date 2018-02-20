Bu nasıl kaçar! Kırılma anı Vagner Love
Beşiktaş UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Bayern Münih ile karşı karşıya geldi
Siyah-beyazlı temsilcimiz maça iyi bir giriş yapsa da 16. dakikada Domagoj Vida'nın gördüğü kırmızı kart planları bozdu.
Kırmızı karttan sonra da hücumlarına devam eden Kara Kartal, 19. dakikada Vagner Love ile gole çok yaklaştı.
Boateng ile Hummels'ten sıyrılan Brezşlyalı yıldız, kaleci Uilrech ile karşı karşıya pozisyonda golü atamadı.
- 20 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 01:04
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Burak uyuyamadı!
Toplam 11
Yorum
Tamer61 Isteksizdi oynamak istememis nede olsa kankileri rakip takimdaydi. Burak ne zaman bir penalti pozisyonuna yok yok dedi? itiraz etmedi...
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Beşiktaş kader maçına çıkıyor o ise...
Toplam 11
Yorum
mızmızfbli Şimdi sizde olsa ilk onbir oynar ama bizde gökhan törenin bile yedeği. Düşünün aradaki kailte farkını.
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Özkahya infiali
Toplam 22
Yorum
öğretici nedense bjk fb ceza sahalarında adam ölmezse penaltı verilmiyor fb ve bjklı defans oyuncularının hepsine elle oynamak serbest ceza sahasında
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