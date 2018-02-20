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    20 Şubat 2018, Salı
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    'te Robben ve Ribery şoku!

    Bayern Münih'te Robben ve Ribery şoku!

    'te Ribery ve Robben son dakika rahatsızlıkları yüzünden ilk 11'e alınmadı. İki yıldız yedekler arasında yer aldı

    'te maçı öncesi iki yıldızından kötü haber geldi.

    Teknik direktör karşılaşma öncesindeki basın toplantısında takımda grip salgını olduğunu ve kadroda sürpriz yaşanabileceğini belirtmişti.

    ROBBEN VE RİBERY YEDEKLER ARASINDA
    Bavyera ekibinde kritik maç öncesi Ribery ve Robben rahatsızlıkları nedeniyle 11 dışında kaldı. İki yıldızın yerine Coman ile Müller forma giyecek.

    Bayern Münih'in Beşiktaş maçı 11'i şu şekilde: Ulreich, Kimmich, Boateng, Hummels, Alaba, Martinez, Müller, Vidal, James, Coman, Lewandowski
    1. 20 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 21:35
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