Bayern Münih'te Robben ve Ribery şoku!
Bayern Münih'te Ribery ve Robben son dakika rahatsızlıkları yüzünden ilk 11'e alınmadı. İki yıldız yedekler arasında yer aldı
Teknik direktör Jupp Heynckes karşılaşma öncesindeki basın toplantısında takımda grip salgını olduğunu ve kadroda sürpriz yaşanabileceğini belirtmişti.
ROBBEN VE RİBERY YEDEKLER ARASINDA
Bavyera ekibinde kritik maç öncesi Ribery ve Robben rahatsızlıkları nedeniyle 11 dışında kaldı. İki yıldızın yerine Coman ile Müller forma giyecek.
Bayern Münih'in Beşiktaş maçı 11'i şu şekilde: Ulreich, Kimmich, Boateng, Hummels, Alaba, Martinez, Müller, Vidal, James, Coman, Lewandowski
- 20 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 21:35
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Münih'te 11'ler belli oldu! Sürpriz tercihler...
Toplam 21
Yorum
Barzinho Beşiktaşım inş. ıyı bır skorla doner. Avrupanın en ıyı 3 kulubunden 1 tanesı net sekılde ortada
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Ameliyat oldu
Toplam 2
Yorum
Dr.Alban 1 maçlık canı varmış oda gitti. Eray yerine u21 de kalede kim duruyosa o gelsin Allah aşkına .
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Münih'te 11'ler belli oldu! Sürpriz tercihler...
Toplam 21
Yorum
gs sana inanmayan elenmeni bekleyen bazı yorumculara inat ben buğün beşiktaşlıyım dualarım seninle başarılar beşiktaş
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