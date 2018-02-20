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    20 Şubat 2018, Salı
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    Londra'dan avantajlı döndü

    <a href="/index/barcelona?id=dc010927-f8ec-4990-9900-41fad3feddf5" class="" rel="tag">Barcelona</a> Londra'dan avantajlı döndü

    kokartlı hakemimiz 'ın düdük çaldığı maçta ile , Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Stamford Bridge'de karşı karşıya geldi.

    Maçın 62. dakikasında , Willian ile 1-0 ne geçti. , Messi ile mücadelenin 75. dakikasında skoru eşitledi. Maçın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve ile 1-1 berabere kaldı.

    1. 20 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:58
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