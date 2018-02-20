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    20 Şubat 2018, Salı
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    : "Rakibimizin 10 kişi kalması bize avantaj sağladı"

    Arturo Vidal: "Rakibimizin 10 kişi kalması bize avantaj sağladı"

    UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş, deplasmanda Bayern Münih'e 5-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından Bayern Münihli futbolcu açıklamalarda bulundu.

    Önemli bir galibiyet aldıklarını belirten Şilili yıldız, "Beşiktaş iyi bir takım. Bu galibiyetten ötürü çok mutluyuz. Taraftarlarımızın da desteğiyle önemli bir galibiyet aldık. Rakibimizin kırmızı kart sonucunda 10 kişi kalması maçın bizim adımıza maçın daha rahat geçmesini sağladı ve bize avantaj getirdi. Takım arkadaşlarımı kutluyorum" dedi.

    1. 20 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:29
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