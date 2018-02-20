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    20 Şubat 2018, Salı
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    Ada'da dev randevu

    Ada'da dev randevu
    ŞAMPİYONLAR Ligi son 16 turunda bugün ile kozlarını paylaşacak. İngiltere'de oynanacak bu dev müsabaka saat 22.5'te başlayacak ve Tivibu Spor'dan naklen yayınlanacak. En son 2012 yılında karşılaşan bu iki takımın mücadelesi 2-2'lik skorla tamamlanmıştı
    1. 20 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:41
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