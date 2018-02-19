Medel: "Avrupa'da yolumuza devam etmek istiyoruz"
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında yarın deplasmanda Bayern Münih ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta Gary Medel, mücadele öncesi düzenlenen basın toplantısında medya mensuplarının karşısına çıktı.
Gruptan birinci olarak çıktıklarını hatırlatan Şilili futbolcu, "Çok pozitif düşüncelerle buraya geldik. Avrupa'da yolumuza devam etmek istiyoruz. Her pozisyonda oynayabilirim. Hocam nerede görev verirse orada oynarım" dedi.
"GÜÇLÜ BİR TAKIMA KARŞI OYNAYACAĞIZ"
Bayern Münih'in büyük bir takım olduğunun altını çizen Medel, "Bayern Münih büyük bir takım. Yarın çıkacağız ve futbolumuzu oynayacağız. Önemli maçlara çıkacağız. Mental olarak çok güçlü olmalıyız. İlk önce yarınki maçı düşünüyoruz. Güçlü bir takıma karşı oynayacağız" ifadelerini kullandı.
- 19 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 23:06
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Galatasaray'da Bursaspor mesaisi başladı
Toplam 1
Yorum
umut arena da paf takımı çıksa bile taraftar maçı aldırır.önemli olan deplasmanda kendi imkanlarıyla maçları da kazanmak.yoksa şampiyonluk hayal.
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K.Paşa'dan sert yanıt! G.Saraylılar ağlıyor...
Toplam 16
Yorum
A.B1905 Doğru söylüyorsunuz Nursal bey.karşınızdaki takıma takım demek için bin şahit lazım ne sistem ne taktik nede ruh nede oyun.hepsi SIFIR SIFIR
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Devir teslim!
Toplam 11
Yorum
JUPP H. resmen
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