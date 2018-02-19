CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Şubat 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    : "Avrupa'da yolumuza devam etmek istiyoruz"

    Medel: "Avrupa'da yolumuza devam etmek istiyoruz"

    UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında yarın deplasmanda ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta Gary , mücadele öncesi düzenlenen basın toplantısında medya mensuplarının karşısına çıktı.

    Gruptan birinci olarak çıktıklarını hatırlatan Şilili futbolcu, "Çok pozitif düşüncelerle buraya geldik. Avrupa'da yolumuza devam etmek istiyoruz. Her pozisyonda oynayabilirim. Hocam nerede görev verirse orada oynarım" dedi.

    "GÜÇLÜ BİR TAKIMA KARŞI OYNAYACAĞIZ"

    'in büyük bir takım olduğunun altını çizen , "Bayern Münih büyük bir takım. Yarın çıkacağız ve futbolumuzu oynayacağız. Önemli maçlara çıkacağız. Mental olarak çok güçlü olmalıyız. İlk önce yarınki maçı düşünüyoruz. Güçlü bir takıma karşı oynayacağız" ifadelerini kullandı.

    1. 19 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:06
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Medel: "Avrupa'da yolumuza devam etmek istiyoruz" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN