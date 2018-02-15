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    15 Şubat 2018, Perşembe
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    , Porto'yu dağıttı

    <a href="/index/liverpool?id=db9cc489-cd81-43d6-a33f-869437520241" class="" rel="tag">Liverpool</a>, Porto'yu dağıttı

    Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında , deplasmanda Porto'yu 5-0 yendi.

    UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Porto ile karşılaştı. , Portekiz'de rakibini 5-0'lık skorla mağlup etti. İlk yarıyı 2-0 önde kapatan Klopp'un talebeleri, ikinci yarıda attıkları 3 golle skoru belirledi.

    İngiliz ekibinde Sadio Mane, 3 gol atarak yıldızlaştı. Kırmızılar'ın diğer gollerini Salah ve Firmino kaydetti.

    Liverpool ile Porto arasındaki ikinci maç 6 Mart Salı günü İngiltere'de oynanacak.
    1. 15 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:58
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