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    14 Şubat 2018, Çarşamba
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    Tottenham, Torino'da avantajı kaptı

    Tottenham, Torino'da avantajı kaptı

    UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İtalyan ekibi sahasında İngiliz takımı Tottenham Hotspur ile karşı karşıya geldi.

    Allianz Stadyumu'nda Alman hakem Felix Brych'in yönettiği mücadele 2-2 eşitlikle tamamladı.

    Tottenham, 9 dakikada 2-0 yenik duruma düştüğü deplasmanında beraberliği yakalayarak rövanş maçı için büyük avantaj yakaladı.

    Karşılaşmaya golle başlayan Juventus, 2. dakikada Higuain ile 1-0 öne geçti. Arjantinli yıldız 9. dakikada penaltı atışından kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. Tottenham 35. dakikada yıldız oyuncusu Harry Kane ile farkı 1'e indiren golü kaydetti. Juventus, ilk yarının son dakikasında Higuain ile farkı 3'e çıkarma şansı yakaladı ancak Arjantinli golcü penaltı atışından yararlanamayınca ilk yarı 2-1'lik skorla sona erdi.

    Karşılaşmaın 71. dakikasında Christian Eriksen Tottenham adına eşitliği sağlayan golü kaydetti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.

    Bu karşılaşmanın rövanşı 7 Mart Çarşamba günü Wembley Stadı'nda oynanacak ve tur atlayan takım çeyrek finale yükselecek.

    1. 14 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:30
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