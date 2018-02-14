Man. City İlkay'ın golleriyle fişi çekti

İngiltere'den Manchester City, Saint Jakob-Park'ta konuğu olduğu İsviçre temsilcisi Basel'i 4-0 yendi.

Manchester City'de Türk asıllı Alman oyuncu İlkay Gündoğan, 14 ve 53. dakikalarda attığı gollerle galibiyette başrolü oynadı. Mavi-beyazlı takımın diğer golleri, 18. dakikada Bernardo Silva, 23. dakikada ise Sergio Agüero'dan geldi.