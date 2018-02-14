Man. City İlkay'ın golleriyle fişi çekti
Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Manchester City, deplasmanda Basel'i İlkay (2), Bernardo Silva ve Aguero'nun golleriyle 4-0 mağlup etti.
İngiltere'den Manchester City, Saint Jakob-Park'ta konuğu olduğu İsviçre temsilcisi Basel'i 4-0 yendi.
Manchester City'de Türk asıllı Alman oyuncu İlkay Gündoğan, 14 ve 53. dakikalarda attığı gollerle galibiyette başrolü oynadı. Mavi-beyazlı takımın diğer golleri, 18. dakikada Bernardo Silva, 23. dakikada ise Sergio Agüero'dan geldi.
- 14 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 02:30
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Gerçek Buyuk Basarilar, herzaman buyuk ozverilerle geliyor. Hayirlisi olsun bakip gorucegiz...
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GALATASARAY Galatasaray'da huzurun bozulmasını istiyorlarsa alsınlar. Bence hiç gereği yok. Akrep gibi kendi kendini soktu.
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metinn bence bir iki tanesi haric hepside gidebilriler serbestte kalmsialr madem ne oynuyorlarkibu sezon lige cikan sakarta es es e bile yenildiler
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