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    14 Şubat 2018, Çarşamba
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    Man. City İlkay'ın golleriyle fişi çekti

    Man. City İlkay'ın golleriyle fişi çekti

    Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında , deplasmanda Basel'i İlkay (2), Bernardo Silva ve Aguero'nun golleriyle 4-0 mağlup etti.

    İngiltere'den , Saint Jakob-Park'ta konuğu olduğu İsviçre temsilcisi Basel'i 4-0 yendi.

    Manchester City'de Türk asıllı Alman oyuncu İlkay Gündoğan, 14 ve 53. dakikalarda attığı gollerle galibiyette başrolü oynadı. Mavi-beyazlı takımın diğer golleri, 18. dakikada Bernardo Silva, 23. dakikada ise Sergio Agüero'dan geldi.

    1. 14 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:30
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