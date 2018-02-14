İngiltere'de gündem İlkay Gündoğan
Manchester City'nin, Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk ayağında Basel'i 4-0 mağlup ettiği karşılaşmada iki gol atan İlkay Gündoğan, İngiltere basınında gündem oldu.
İNGİLTERE'DE GÜNDEM İLKAY
Basel karşısında gösterdiği performansla dikkatlerini üzerine çeken İlkay Gündoğan, İngiltere'nin önde gelen gazetelerinin manşetlerinde yer aldı.
The Telegraph, Manchester City'nin turu geçme adına büyük bir avantaj sağladığına dikkat çekerek, "İlkay Gündoğan, City'nin çeyrek final yolunu kolaylıkla açtı" başlığını attı.
The Guardian ise City'nin galibiyetini, "Manchester City'nin İlkay Gündoğan'ı 2 kez vurdu, kolay kazandı" başlığıyla duyurdu. The Sun da İlkay'ın attığı gollerle İsviçre'de City'e ilham verdiğini dile getirdi.
- 14 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 13:45
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Terim'in Kadıköy planı
Toplam 6
Yorum
Taner39 20 yıldır Kadıköyde G.Sarayın galibiyeti yok.Fatih zamanında 6 Kasımda 6-0 lık F.Bahçenin galibiyeti var.F:Bahçe yine kazanır.Fatihde kovulu
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Volkan'dan olay paylaşım! Beşiktaş...
Toplam 1
Yorum
Kartalım Şaşırtıcı ve gerçekçi bi hareket. Teşekkürü sonuna kadar hakediyor. Herşey ortada Volkan da belirtmiş. Sonra Bjk yi hakemler koruyo diyonuz
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Çetin: Aziz Yıldırım önde
Toplam 4
Yorum
FENERBAHÇE CUMHURİYETİ ALİ KOÇ gelsin
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