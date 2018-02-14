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    14 Şubat 2018, Çarşamba
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    İngiltere'de gündem

    İngiltere'de gündem İlkay Gündoğan

    'nin, Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk ayağında Basel'i 4-0 mağlup ettiği karşılaşmada iki gol atan , İngiltere basınında gündem oldu.

    , Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Basel'i deplasmanda 4-0 mağlup etti. Karşılaşmaya damga vuran isim ise takımı adına iki gol kaydeden oldu. City formasıyla gol sayısını 4'e çıkaran İlkay, gösterdiği bu performansla İngiltere basınında da geniş yer buldu.

    İNGİLTERE'DE GÜNDEM İLKAY
    Basel karşısında gösterdiği performansla dikkatlerini üzerine çeken İlkay Gündoğan, İngiltere'nin önde gelen gazetelerinin manşetlerinde yer aldı.
    The Telegraph, Manchester City'nin turu geçme adına büyük bir avantaj sağladığına dikkat çekerek, "İlkay Gündoğan, City'nin çeyrek final yolunu kolaylıkla açtı" başlığını attı.

    The Guardian ise City'nin galibiyetini, "Manchester City'nin İlkay Gündoğan'ı 2 kez vurdu, kolay kazandı" başlığıyla duyurdu. The Sun da İlkay'ın attığı gollerle İsviçre'de City'e ilham verdiğini dile getirdi.

    1. 14 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:45
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