Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu başlıyor

İsviçre temsilcisi Basel, sahasında kupanın favorisi İngiliz Manchester City'i ağırlarken, bir diğer İngiliz takımı Tottenham ise deplasmanda İtalyan takımı Juventus ile karşı karşıya gelecek.



Her iki mücadele de TSİ 22.45'te başlayacak.



BASEL-MANCHESTER CITY

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yer alan Basel, 6 karşılaşmada 4 galibiyet ve 2 mağlubiyetle Manchester United'ın ardından 2'nci olarak üst tura yükseldi. İsviçre ekibi oynadığı 6 karşılaşmada 11 gol sevinci yaşarken, kalesinde 5 gol gördü. Manchester City ise F Grubu'nu 5 galibiyet ve 1 mağlubiyetle lider bitirerek Basel'in rakibi oldu. City, grubunda 14 gol attı ve 5 gol yedi.



Son 16 turunun 2'nci maçında City, 7 Mart Çarşamba günü Basel'i Etihad Stadı'nda ağırlayacak.



JUVENTUS-TOTTENHAM

Şampiyonlar Ligi'nde geçen yılın finalisti Juventus, İtalya'da Tottenham'ı konuk edecek. Şampiyonlar Ligi serüvenine D Grubu'nda başlayan siyah beyazlı ekip, 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle Barcelona'nın ardından 2'nci sırada yer aldı. İtalyan ekibi bu karşılaşmalarda 7 gol attı ve 5 golü kalesinde gördü. Tottenham ise H Grubu'nu 5 galibiyet ve 1 beraberlikle, Real Madrid'in önünde lider tamamladı. 15 gol atan İngilizler, 4 de gol yedi.



Tottenham, bu maçın rövanşında İtalyan devi Juventus'u 7 Mart Çarşamba günü Londra'da konuk edecek.