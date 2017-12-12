 Güzel kura çektik – Fotomaç – 12 Aralık 2017 ;
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    12 Aralık 2017, Salı
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    Güzel kura çektik

    Güzel kura çektik

    Arjen Robben, “Güzel bir kura oldu ama dikkatli olmalıyız” derken, Kimmich, “Daha zor bir takımla karşılaşabilirdik” yorumunu yaptı

    Siyah-beyazlı temsilcimizin, Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi Bayern'in yıldız futbolcuları, Beşiktaş eşleşmesinden memnun.

    Bavyere ekibinin Hollandalı yıldızı Robben, Beşiktaş'a karşı ilk kez oynayacağı için heyecanlı olduğunu söylerken, "Güzel bir kura. Daha önce kariyerimde Beşiktaş'a karşı hiç oynamadım. 2 maçta da dikkatli olmamız lazım. Gruplarında Leipzig'i iki kez yenmiş bir takım Beşiktaş. Türkiye'deki atmosfer harika oluyor. Buna alışmamız lazım. Ama ilk maçımızı evimizde oynayıp, iyi bir skor ile başlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

    Joshua Kimmich, "Kağıt üzerinde daha büyük bir takımla karşılaşma ihtimalimiz vardı. Bu maçı oynayacağımız için sevinçliyim. Leipzigli arkadaşlarımdan orada müthiş bir atmosfer olduğunu öğrendim", Niklas Süle de, "Bu kuraya bakarsak grubumuzu ikinci sırada bitirmemiz çok da kötü olmamış. Bizim için iyi bir kura oldu. Beşiktaş, zor bir grupta ne kadar iyi futbol oynadığını gösterdi. Zor bir karşılaşma olacak ama daha kötüsü de olabilirdi" yorumunu yaptı. Eski G.Saraylı Ribery de sosyal medya hesabından "Türkiye'ye gidiyoruz" paylaşımında bulundu.
    1. 12 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 03:29
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