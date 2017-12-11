Manuel Neuer Beşiktaş maçında forma giyemeyecek
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Bayern Münih'in kadrosunda siyah beyazlılarla oynanacak maç öncesinde önemli bir eksik olacak.
Sezon başından bu yana sakatlık sıkıntısı çeken Neuer'in siyah beyazlılara karşı oynayamayacağı belirtilirken Alman ekibinin Leverkusen'in kalecisi Leno için Ulreich + bir miktar para teklif ettiği ancak bunun kabul edilmediği iddia edildi.
Bayern Münih bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde kale bölgesinde Sven Ulreich'i kullandı.
- 11 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 20:08
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Orman'dan Bayern yorumu: Bizi çektikleri için...
Toplam 8
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RİCO HAYELSİZ YAŞANMAZ EVLAT
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Beşiktaş, B. Münih'le eşleşince...
Toplam 10
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seyirci Sn. Başkan hiç endişen olmasın tur atlayacağız.
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Östersunds'tan Arsenal'a gönderme
Toplam 1
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Okan Bu İsveç takımına da sürekli döküntü sadece ismi kalmış takımlar geliyor Galatasaray Bilbao Hertha Berlin Arsenal gibi
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