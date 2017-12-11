"Kuradan sonra Veli Kavlak ve Babel'le konuştum"

Alaba, Beşiktaş'ın gücünü bildiklerini ve bu eşleşmeden mutlu olduklarını söyledi. Alaba'nın açıklamalarından Ajansspor'un derledikleri şu şekilde:

Bu kuradan dolayı mutluyuz. Beşiktaş çok önemli bir rakip. Geçen sezon nasıl performans gösterdiklerini biliyoruz. Leipzig maçında gösterdikleri performansı da biliyoruz. Beşiktaş ile eşleşmekten çok memnunuz.

Vodafone Park'taki atmosferi biliyoruz. Ama bu maçlara hazırlık aşaması o zaman başlayacak. Vodafone Park'taki gürültüyü biliyoruz.

"Veli Kavlak ve Babel iyi arkadaşım"

Veli Kavlak'ı uzun yıllardır tanıyorum. Birlikte de oynadık. Ryan Babel de çok iyi arkadaşım. Hoffenheim'dan tanışıyoruz. Veli ve Babel ile maç hakkında konuştuk. Açıkçası çok normal görüşmelerdi. Yakın zamanda bir araya geleceğimizi konuştuk.

"Beşiktaş en kolay kura değildi"

Beşiktaş hem geçen sezon hem de bu sezon çok iyi. Takım olarak da çok iyi ve güçlü bir takım. Boşuna Şampiyonlar Ligi'nde bu kadar başarılı olmadılar. Beşiktaş en kolay kura değildi.

Beşiktaş'ın hücum gücü ve Cenk Tosun yorumu

Beşiktaş hücumda çok zengin bir oyuncu. Biz kendi artılarımıza bakacağız. Biz ilk etapta saha içinde çözmemiz gereken konulara bakacağız.

Adriano ve Quaresma yorumu

Adriano çok ünlü bir futbolcu. Barcelona'da çok önemli işler yaptı. Önemli bir oyuncu. Quaresma da çok büyük bir futbolcu. Ama hiç kimseden korktuğumu söyleyemem.

Beşiktaş'tan hangi futbolcular Bayern'de ilk 11'de oynayabilir?

Beşiktaş'ı daha iyi tanımam lazım. Beşiktaş'ta potansiyeli üst düzey oyuncular var. Bu oyuncular iyi olmasaydı Şampiyonlar Ligi'nde bu kadar ilerleyemezlerdi.

"Beşiktaş finale gider mi, hiç düşünmedim"

Ne kadar şanslıyız bilmiyorum. Kendimize bakıyoruz. Beşiktaş güçlü bir rakip. Kolay bir rakip değil. Beşiktaş maçına zamanı geldiğinde konsantre olmak istiyoruz. Elbette yenmek için sahaya çıkacağız. Şampiyonlar Ligi her zaman sürprizlere açıktır. Bizim görevimiz konsantre olmak. Beşiktaş finale kadar gider mi? Bunu hiç düşünmedik.