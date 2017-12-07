G.Saray'ın Ocak planı! Filipe Luis...

Sarı kırmızılılar Asamoah'ın transferini Ocak ayında bitiremez yada " Sezon sonu adına" garanti alamazsaFilipe Luis'i kadrosuna katmak için taaruza geçecek. Nitekim, Brezilyalı sol bekin transferi için görüşmelerde başladı.

Filipe Luis'in menajeri geçtiğimiz hafta İstanbul'a gelirken Galatasaray'da, Atletico Madrid Kulübü ile görüştü.

İspanyol ekibi, 2019 yılına kadar kontratı bulunan Filipe Luis için Galatasaray'dan 4.5 milyon Euro bonservis bedeli talep etti. Sarı kırmızılılar, 32 yaşındaki sol bek için bu rakamı aşağı çekmek adına Atletico Madrid ile temas halinde.