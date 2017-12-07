G.Saray'ın Ocak planı! Filipe Luis...
Galatasaray'ın sol bekteki gözdesi Asamoah kadroya katılamazsa Aslan, Filipe Luis'e imza attırma düşüncesinde...
Sarı kırmızılılar Asamoah'ın transferini Ocak ayında bitiremez yada " Sezon sonu adına" garanti alamazsaFilipe Luis'i kadrosuna katmak için taaruza geçecek. Nitekim, Brezilyalı sol bekin transferi için görüşmelerde başladı.
Filipe Luis'in menajeri geçtiğimiz hafta İstanbul'a gelirken Galatasaray'da, Atletico Madrid Kulübü ile görüştü.
İspanyol ekibi, 2019 yılına kadar kontratı bulunan Filipe Luis için Galatasaray'dan 4.5 milyon Euro bonservis bedeli talep etti. Sarı kırmızılılar, 32 yaşındaki sol bek için bu rakamı aşağı çekmek adına Atletico Madrid ile temas halinde.
- 07 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 21:54
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Kim çıkarsa fark etmez
Toplam 3
Yorum
soda var içersen beşiktaş var izlersen ? seç beğen ;);)
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Fener'e süper sambacı!
Toplam 3
Yorum
kıvanç Edirne Uzunköprü'lümü bu arkadas
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İspanyol ekibi Cenk Tosun'u istiyor
Toplam 14
Yorum
bjk smokie :) isteye bilir yabancı basında her haberde şu kadar para ya falan ? o paralara unutun cenki ama kiralık ola bilir o paraya
G.Saray'ın Ocak planı! Filipe Luis... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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