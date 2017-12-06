İşte son 16'da Beşiktaş'ı bekleyen rakipler

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan 8 maçın ardından temsilcimiz Beşiktaş'ın muhtemel rakiplerinden 5'i belli oldu! İşte siyah-beyazlıların netleşen ilk 5 muhtemel rakibi:



-Basel

-Bayern Münih

-Juventus

-Chelsea

-Real Madrid



MAÇ BAYERN'İN KOLTUK PSG'NİN

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin maçında gülen Bayern oldu. Ancak grubu zirvede tamamlayan PSG oldu. Cüneyt Çakır'ın düdük çaldığı B Grubu'nda lideri belirleyecek maça Bayern golle başladı. 8. dakikada Lewandowski'nin golüyle öne geçen ev sahibi ilk yarının son bölümünde Tolisso ile farkı ikiye çıkardı. Liderlik için 4 farklı bir galibiyete ihtiyacı olan Bayern'in umutlarını bitiren 55. dakikada sahneye çıkan Mbappe oldu. Tolisso 68'de farkı tekrar ikiye çıkardı.

Maçı Bayern bu skorla kazanırken, grubu iki takım da 15 puanla tamamladı. İkili averajı daha iyi olan PSG lider, Bayern ise 2. olarak 2. tura yükseldi. Böylece Alman ekibi Beşiktaş'ın muhtemel rakiplerinden biri oldu.

ROMA GRUBU LİDER BİTİRDİ

Roma sahasında oynadığı Qarabağ maçını 1-0 kazandı ve Chelsea-Atletico Madrid maçının berabere bitmesi ile grup lideri olarak üst tura çıktı. Azerbaycan ekibi Qarabağ karşısında Perotti'nni 53.dakikada attığı golle kazanan Roma 11 puan ve averajla lider oldu

İKİSİNE DE YARAMADI

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin önemli maçlarından biri Chelsea ile Atletico Madrid arasındaydı. 1-1'lik beraberlik sadece Roma'yı sevindirdi. Londra'daki mücadelede konuk takım, 56. dakikada Saul ile öne geçti. 75'te Savic'in kendi kalesine attığı golle maç 1-1 sona erdi. Böylece Chelsea 11 puanla grubu tamamladı ve liderliği ikili averajla Roma'ya kaptırdı. Atletico ise yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek. İngiliz ekibi böylece Beşiktaş'ın rakiplerinden biri oldu.

MANU GEÇ AÇILDI

A Grubu'nu lider tamamlamayı garantileyen ManU, CSKA karşısında yenik duruma düşmesine rağmen 2. yarıda açıldı ve 2-1'lik galibiyetle grubu bitirdi. Old Trafford'ta ilk yarıyı Dzogaev ile 1-0 önde tamamyayan CSKA, 2. yarıda Lukaku ve Rashford'dan gelen gollere engel olamadı. Maçı 2-1 kazanan ManU grubu 15 puanla tamamladı. 9 puanlı CSKA ise yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek.

BASEL ŞANSA BIRAKMADI

Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nun sürpriz takımı b-Basel, son maçta Benfica'yı 2-0 yenerek 2. sırayı elde etti ve Beşiktaş'ın muhtemel rakiplerinden biri oldu. Benfica deplasmanında maçın hemen başında ElYounussi ile öne geçen İsviçre ekibi, 2. yarıda Oberlin ile bir gol daha buldu ve maçı 2-0 kazandı. Bu sonuçla grubu 12 puanla tamamlayan Basel 2. oldu ve gruptan çıkarak Beşiktaş'ın muhtemel rakiplerinden biri oldu.