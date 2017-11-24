PSG damgası

Temsilcimiz Beşiktaş'ın, 1-1'lik Porto beraberliğiyle, gruptan lider çıkmayı başaran ilk Türk takımı olduğu 5. hafta maçlarında yine heyecan doruktaydı. Fırtınalar estiren PSG, Celtic karşısındaki 7-1'lik zaferiyle rakiplerine gözdağı verdi. Şampiyonlar Ligi'nde 24 gole ulaşan Fransız devi, Dortmund'un 21 golle elinde tuttuğu grup aşamalarında bir sezonda en fazla gol atan takım unvanını da ele geçirdi. Monaco karşısında deplasmandaki kötü serisine 4-1'lik zaferle son veren Leipzig, umutlarını son haftadaki Beşiktaş maçına taşıdı. Bir üst tura yükselme konusunda sıkıntılı gözüken Napoli, Shakhtar'ı 3-0'la; A. Madrid ise Roma'yı 2-0'la devirerek haftayı kayıpsız kapattı. H Grubu'nda geriye düştüğü maçta Dortmund'u 2-1 deviren Tottenham liderliği garantilerken, Real Madrid ise Apoel karşısında 6-0'la sükse yaptı. İsviçre temsilcisi Basel, Manchester United engelini 89'da Lang'la aşmayı başardı.



KARABAĞ'A HAKEM DARBESİ

Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Karabağ'ın, Chelsea'ye 4-0 mağlup olduğu maça Portekizli hakem Manuel De Sousa'nın kararları damga vurdu. İngiliz ekibi lehine iki tartışmalı penaltı kararı veren De Sousa, 19'da Sadygov'u kırmızı kartla oyun dışında bırakarak Karabağ'dan büyük tepki çekti.