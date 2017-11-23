 Bakambu 2 gol attı, Villarreal turu garantiledi – Fotomaç – 23 Kasım 2017 ;
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    23 Kasım 2017, Perşembe
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    2 gol attı, Villarreal turu garantiledi

    <a href="/index/bakambu?id=114daecd-2cec-444d-a9f7-33d48e87ec3e" class="" rel="tag">Bakambu</a> 2 gol attı, Villarreal turu garantiledi

    UEFA Avrupa Ligi'nde İspanyol ekibi Villarreal, Kazakistan'ın Astana ekibini eski Bursasporlu 'nun attığı iki golle 3-2 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

    UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nun 5. haftasında Villarreal, Kazakistan deplasmanında Astana ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, 22 dakikada Kabananga ile 1-0 öne geçerken, Villarreal 39. dakikada Dani Raba ile eşitliği yakaladı.

    60. dakikada oyuna giren Bursaspor'un eski oyuncusu 65 ve 83. dakikalarda fileleri havalandırarak İspanyol ekibini 3-1 öne geçirdi. 88. dakikada Twumasi'nin golüyle Astana umutlansa da mücadele 3-2 Villarreal'in üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonuçla İspanyol ekibi adını bir üst tura yazdırdı.
    1. 23 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:40
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