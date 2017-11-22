Şampiyonlar Ligi maçında inanılmaz olay!

Şampiyonlar Ligi'nde ilk devreyi 3-0 geride kapatan ve ikinci yarıda attığı gollerle Liverpool ile 3-3 berabere kalan Sevilla için flaş bir iddia ortaya atıldı. İspanya basınında yer alan habere göre; Sevilla Teknik Direktörü Eduardo Berizzo, oyuncularına devre arasında prostat kanseri olduğunu açıkladı.

Berizzo'nun bu açıklamasının, ikinci yarıda Sevilla'nın 3 gol atarak sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrılmasında büyük bir etkisi olduğu belirtildi. Konu hakkında Sevilla'dan herhangi bir yalanlama gelmezken, gün içerisinde bir basın toplantısı düzenleneceği ileri sürüldü.

"TEKNİK DİREKTÖRÜMÜZ İÇİN…"

Maçın ardından açıklama yapan Ever Banega, "Hep arkamızda olan taraftarlarımız ve teknik direktörümüz için farklı bir tutumla ikinci yarıya çıkmalıydık" ifadelerini kullandı.