PSG rekor kırdı!
Şampiyonlar Ligi'nde müthiş bir sezon geçiren Paris Saint Germain, sahasında Celtic'i gole boğdu: 7-1! Öte yandan grupta 24 gole ulaşan Paris ekibi, henüz son maçlara gelmeden Borussia Dortmund'un 21 gollük rekorunu kırdı ve Şampiyonlar Ligi tarihinde grup etabının en çok gol atan takımı oldu.
Maçın henüz ilk saniyelerinde Moussa Dembele'yle öne geçen Celtic'e bu golün faturası ağır oldu. Neymar'ın 9 ve 22. dakikadaki golleri, PSG'yi öne geçirirken 28'de Cavani ve 35'te Mbappe, Paris ekibini soyunma odasına 4-1 önde götürdü.
İkinci yarıda da hız kesmeyen Fransız temsilcisi, 75'te Veratti, 79'da Cavani ve 80. dakikada Dani Alves'in golleriyle farka gitti.
Bu sonuçla 5'te 5 yapan Paris Saint Germain, 15 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. 3 puanda kalan Celtic ise 3. sırada yer aldı.
Şampiyonlar Ligi'de diğer sonuçlar şu şekilde:
CSKA Moskova 2-0 Benfica
Basel 1-0 Manchester United
Karabağ 0-4 Chelsea
Atletico Madrid 2-0 Roma
Juventus 0-0 Barcelona
Sporting Lisbon 3-1 Olympiakos
- 22 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:01
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Galatasaray elinden kaçırdı, United alıyor
Toplam 3
Yorum
Osman Özbek Dursun Özbek ve Cenk Ergün Hazretleri Genç Futbolculara değer verip alacak kadar "Cesur" Yöneticiler değiller. Semihi, Ardayı, Brumayı satın
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Galatasaray elinden kaçırdı, United alıyor
Toplam 3
Yorum
Osman Özbek Dursun Özbek ve Cenk Ergün Hazretleri Genç Futbolculara değer verip alacak kadar "Cesur" Yöneticiler değiller. Semihi, Ardayı, Brumayı satın
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"G.Saray, Fransa'da görmediğim takdir ve sevgiyi verdi"
Toplam 2
Yorum
ali GS Seni seviyoruz
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