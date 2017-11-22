Leipzig’ten farklı zafer

Beşiktaş'ın grubundaki diğer maçta Alman temsilcisi Leipzig, gruptan çıkma şansı kalmayan Monaco'yu deplasmanda farklı mağlup etti.

Rakibini Jemerson (k.k.), Werner (2) ve Keita'nın golleriyle yenen Alman ekibi puanını 7'ye yükselterek Porto ile puanları eşitledi ve gruptan çıkma iddiasını son haftaya taşıdı. Bu hafta Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri arasında netleşen ilk takım Real Madrid oldu. Tottenham'a 2-1 yenilen İspanyol devinin H Grubu'nu 2. bitirmesi kesinleşti.