 Leipzig’ten farklı zafer – Fotomaç – 22 Kasım 2017 ;
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    22 Kasım 2017, Çarşamba
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    Leipzig’ten farklı zafer

    Leipzig’ten farklı zafer

    Beşiktaş'ın grubundaki diğer maçta Alman temsilcisi Leipzig, gruptan çıkma şansı kalmayan Monaco'yu deplasmanda farklı mağlup etti.

    Rakibini Jemerson (k.k.), Werner (2) ve Keita'nın golleriyle yenen Alman ekibi puanını 7'ye yükselterek Porto ile puanları eşitledi ve gruptan çıkma iddiasını son haftaya taşıdı. Bu hafta Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri arasında netleşen ilk takım Real Madrid oldu. Tottenham'a 2-1 yenilen İspanyol devinin H Grubu'nu 2. bitirmesi kesinleşti.
    1. 22 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:33
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